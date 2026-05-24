Austral-Dollar bleibt stabil – aber der Druck unter der Oberfläche nimmt zu

Der Austral-Dollar zum US-Dollar zeigte in der vergangenen Woche wenig Dynamik. AUD/USD verlor lediglich 0,33 % und schloss bei 0,7130. Auf den ersten Blick war das eine relativ ruhige Woche ohne größere Volatilität. Unter der Oberfläche bleibt das Setup jedoch interessant, weil sich fundamentale und positionierungstechnische Signale zunehmend auseinanderentwickeln.







Auf der einen Seite bleibt der US-Dollar klar unterstützt. Die jüngsten US-Daten zeigen weiterhin eine robuste Konjunktur. Gleichzeitig bewegt sich die Fed zunehmend weg von ihrer bisherigen Lockerungstendenz. Mehrere Notenbanker betonen inzwischen, dass alle Optionen offenbleiben müssen, und auch die jüngsten FOMC-Minutes haben gezeigt, dass Zinserhöhungen wieder ernsthafter diskutiert werden. Sollte sich die Lage im Nahen Osten nicht nachhaltig entspannen und sollten Ölpreise erhöht bleiben, steigt das Risiko, dass die Fed länger restriktiv bleibt oder im Extremfall sogar erneut handeln muss.







Für den Austral-Dollar ist dieses Umfeld schwieriger geworden. Die RBA hat ihren Ton zuletzt vorsichtiger gewählt, nachdem der Leitzins zwar auf 4,35 % angehoben wurde, die jüngsten Signale aber eher auf eine Pause hindeuten. Gleichzeitig belastet der überraschende Anstieg der australischen Arbeitslosenquote auf 4,5 %. Auch die schwächeren australischen PMI-Daten sprechen nicht für neue Dynamik auf der Konjunkturseite.







Technisch bleibt AUD/USD zunächst in einer engen Handelsspanne gefangen. Die Zone um 0,7100 dient weiterhin als wichtige Unterstützung, während der Bereich um 0,7180 als kurzfristiger Widerstand wirkt. Solange diese Range hält, bleibt der Markt richtungslos. Ein Bruch unter 0,7100 würde das Bild jedoch deutlich eintrüben und könnte eine Bewegung in Richtung 0,6900 eröffnen.







Interessant bleiben die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Position nochmals ausgebaut und hält inzwischen mehr als 85.000 Kontrakte Long. Das zeigt weiterhin Vertrauen in den Austral-Dollar, erhöht aber gleichzeitig das Risiko, dass bei einem technischen Bruch nach unten Positionen abgebaut werden müssen.







Fazit:



AUD/USD bleibt kurzfristig stabil, aber das Chance-Risiko-Profil ist anspruchsvoller geworden. Die Unterstützung bei 0,7100 ist jetzt entscheidend. Hält sie, bleibt die Seitwärtsphase intakt. Fällt sie, könnte der starke Long-Aufbau des Managed Money schnell zum Belastungsfaktor werden.

