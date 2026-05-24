Mais bleibt konstruktiv – starke Exportnachfrage stützt das Setup

Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen. Auf Wochensicht gewann der Kontrakt 1,87 % und schloss bei 463,75 US-Cent. Damit bleibt Mais grundsätzlich in einem konstruktiven Umfeld, auch wenn der Wochenverlauf nicht ganz sauber war. Zu Wochenbeginn stieg der Future zeitweise auf über 480 US-Cent, konnte diese Gewinne aber nicht vollständig verteidigen.







Der Rücksetzer vom Wochenhoch zeigt, dass kurzfristig Gewinnmitnahmen einsetzen, ändert aber zunächst nichts daran, dass der Markt weiter unterstützt bleibt.







Fundamental kamen in der vergangenen Woche wichtige Impulse von der Exportseite. Die USDA-Daten zeigten erneut starke US-Maisexporte. Zusätzlich wurden größere Verkäufe an Mexiko sowie an unbekannte Abnehmer gemeldet. Das bestätigt, dass die Nachfrage nach US-Mais weiterhin robust bleibt. Gerade in einem Marktumfeld, in dem die geopolitische Unsicherheit hoch ist und Energiepreise, Transportkosten und Inputkosten stark im Fokus stehen, bleibt eine stabile Exportnachfrage ein wichtiger Unterstützungsfaktor.









Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld sensibel. Vor dem Memorial-Day-Wochenende haben viele Marktteilnehmer Positionen angepasst, weil mögliche Nachrichten aus dem Nahen Osten jederzeit neue Volatilität auslösen können. Öl bleibt dabei ein wichtiger Taktgeber für den gesamten Rohstoffkomplex. Steigende Energiepreise wirken über Diesel , Dünger und Transportkosten direkt auf die Agrarmärkte.





Sehr wichtig bleiben die COT-Daten. Das Managed Money hält weiterhin fast 360.000 Kontrakte Long. Diese hohe Long-Positionierung zeigt, dass spekulative Anleger das bullische Szenario im Maismarkt weiterhin klar unterstützen. Gleichzeitig bedeutet eine so starke Positionierung natürlich auch, dass der Markt kurzfristig anfällig für Gewinnmitnahmen bleibt, falls neue bullische Impulse ausbleiben.







Saisonal bleibt das Bild positiv. Bis Ende Juni hat der Mais-Future historisch weiterhin gute Chancen, nach oben zu laufen. Damit passt die aktuelle Marktstruktur weiterhin zum saisonalen Fenster.







Fazit:



Mais bleibt trotz der abgegebenen Wochenhochs konstruktiv. Der Wochengewinn von 1,87 %, der Schlusskurs bei 463,75 US-Cent, robuste Exportnachfrage und die hohe Managed-Money-Longpositionierung sprechen weiter für ein unterstütztes Setup. Entscheidend bleibt nun, ob der Markt die jüngste Stärke in den Juni hinein fortsetzen kann.

