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    Carsten Stork

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    South32 zieht weiter an – kritische Rohstoffe bleiben im Fokus

    Die Aktie von South32 konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Auf Wochensicht gewann der australische Mining-Konzern 3,08 % und schloss bei 4,33 australischen Dollar. Damit setzt sich die positive Entwicklung fort, auch wenn der Titel …

    Carsten Stork - South32 zieht weiter an – kritische Rohstoffe bleiben im Fokus
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von South32 konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Auf Wochensicht gewann der australische Mining-Konzern 3,08 % und schloss bei 4,33 australischen Dollar. Damit setzt sich die positive Entwicklung fort, auch wenn der Titel zuletzt weniger spektakulär lief als einzelne andere Rohstoff- und Energiepositionen im Depot. Wichtig ist jedoch: South32 bleibt strategisch interessant, weil das Unternehmen stark mit Themen verbunden ist, die am Markt zunehmend an Bedeutung gewinnen.

    Im Fokus steht weiterhin der globale Wettlauf um kritische Rohstoffe. Die Trump-Administration treibt den direkten Einstieg des Staates in strategisch wichtige Sektoren voran. Dabei geht es nicht mehr nur um klassische Subventionen, sondern zunehmend um direkte Beteiligungen an Unternehmen und Projekten aus den Bereichen kritische Mineralien, Halbleiter und Quantentechnologie. Ziel ist es, Lieferketten zu sichern und die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

    Für South32 ist dieses Umfeld relevant, weil das Unternehmen über sein Joint Venture mit Trilogy Metals am Upper Kobuk Mineral Project in Alaska beteiligt ist. Die Trump-Administration plant dort eine Investition von rund 35,6 Mio. US-Dollar und hat zudem Maßnahmen zur Genehmigung einer Zufahrtsstraße zum Ambler Mining District angestoßen. Diese Region gilt als mineralreich und enthält unter anderem Kupfer-, Zink- und Bleivorkommen. Für South32 erhöht das die strategische Bedeutung des Projekts.

    Zusätzlich bleibt Kupfer ein wichtiger Treiber. In Chile plant Sierra Gorda, an dem South32 mit 45 % beteiligt ist, eine Explorationsoffensive über 100 Mio. US-Dollar sowie eine mögliche Verlängerung der Minenlaufzeit bis 2049. Auch eine Ausweitung der Verarbeitungskapazität steht zur Diskussion. Damit bleibt South32 direkt an einem wichtigen Kupferprojekt beteiligt.

    Fazit:
    South32 profitiert von einem zunehmend strategischen Rohstoffumfeld. Der Wochengewinn von 3,08 % und der Schlusskurs bei 4,33 australischen Dollar bestätigen die stabile Entwicklung. Besonders wichtig ist die Kombination aus kritischen Mineralien, Kupfer und geopolitischer Lieferkettensicherung. Die Position bleibt damit langfristig interessant.

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