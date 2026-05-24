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    Carsten Stork

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    Baumwolle bleibt unter Druck – schwache Woche vor dem Memorial-Day-Wochenende

    Der Baumwolle-Future an der ICE US musste in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgeben. Auf Wochensicht verlor der Future 3,95 % und schloss bei 77,42 US-Cent je Pfund. Besonders auffällig ist dabei, dass der Markt die Woche nahezu am Tief …

    Carsten Stork - Baumwolle bleibt unter Druck – schwache Woche vor dem Memorial-Day-Wochenende
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Baumwolle-Future an der ICE US musste in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgeben. Auf Wochensicht verlor der Future 3,95 % und schloss bei 77,42 US-Cent je Pfund. Besonders auffällig ist dabei, dass der Markt die Woche nahezu am Tief beendet hat. Das spricht kurzfristig für eine weiterhin schwache technische Verfassung und zeigt, dass Käufer zum Wochenschluss kaum Gegenwehr aufgebaut haben.

    Belastend wirkte erneut das übergeordnete Marktumfeld. Zwar bleibt der Rohstoffkomplex insgesamt stark von der Lage im Nahen Osten, dem US-Dollar und den Energiepreisen geprägt, doch Baumwolle konnte daraus zuletzt keinen positiven Impuls ziehen. Im Gegenteil: Der Markt wirkte müde und anfällig für weitere Abgaben. Auch die Entwicklung bei Rohöl dürfte eine Rolle gespielt haben, da Baumwolle über die Konkurrenz zu synthetischen Fasern indirekt vom Energiemarkt beeinflusst wird.

    Fundamental bleibt das Bild ebenfalls nicht überzeugend. Die Exportverpflichtungen der USA liegen mit 10,994 Mio. Running Bales leicht unter dem Vorjahresniveau und erreichen 98 % der USDA-Projektion. Das ist zwar grundsätzlich ein hoher Erfüllungsgrad, liegt aber hinter dem Durchschnitt von 106 %. Gleichzeitig stiegen die ICE-zertifizierten Lagerbestände weiter auf 213.969 Ballen. Auch der Cotlook A Index gab nach.

    Bei den COT-Daten zeigt sich eine leichte Abschwächung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen reduziert und hält aktuell noch 92.450 Kontrakte Long. Damit bleibt die spekulative Positionierung zwar weiterhin klar positiv, die Dynamik lässt aber nach. Sollte der Markt weiter fallen, könnte diese hohe Long-Positionierung zusätzlich zum Risiko werden.

    Auch saisonal bleibt Baumwolle schwierig. Historisch verläuft die Phase bis in den Sommer hinein häufig schwächer, teilweise bis Mitte August. Das passt zum aktuellen technischen Bild.

    Fazit:
    Baumwolle bleibt aktuell eine der anspruchsvolleren Positionen. Der Wochenverlust von 3,95 %, der Schlusskurs nahe dem Wochentief, schwächere Exportdaten, steigende Lagerbestände und die ungünstige Saisonalität sprechen kurzfristig gegen eine schnelle Erholung. Ich beobachte die Position engmaschig. Solange sich keine klare technische Stabilisierung zeigt, bleibt der Druck nach unten bestehen.

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