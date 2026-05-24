Orangensaft bleibt schwierig – Erholung vom Wochentief macht Hoffnung

Der Orangensaft-Future an der ICE US blieb in der vergangenen Woche weiterhin volatil. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 1,91 % und schloss bei 166,80 US-Cent. Damit konnte der Markt die zwischenzeitliche Erholung zum Wochenschluss nicht vollständig verteidigen. Besonders ärgerlich ist, dass Orangensaft im Wochenverlauf bereits wieder über 170 US-Cent gestiegen war, diese Gewinne aber nicht halten konnte.







Trotzdem war die Woche nicht nur negativ. Positiv ist, dass sich der Future zuvor deutlich von seinen Wochentiefs im Bereich von rund 150 US-Cent lösen konnte. Das zeigt, dass auf dem niedrigeren Niveau wieder Nachfrage in den Markt gekommen ist. Nach der starken Korrektur der vergangenen Wochen ist genau diese Stabilisierung wichtig. Der Markt bleibt angeschlagen, aber er zeigt zumindest erste Ansätze einer Bodenbildung.







Technisch bleibt die Lage weiterhin anspruchsvoll. Orangensaft muss jetzt zeigen, dass die Erholung mehr ist als nur eine kurzfristige Gegenbewegung. Ein erneuter Angriff auf die Zone oberhalb von 170 US-Cent wäre ein erstes konstruktives Signal. Entscheidend ist aber, dass der Future nicht wieder in Richtung der jüngsten Tiefs zurückfällt. Dort würde sich das technische Bild erneut deutlich verschlechtern.







Interessant bleiben die COT-Daten. Das Managed Money ist weiterhin bullish positioniert und hält knapp 1.800 Kontrakte Long. Auf den ersten Blick klingt diese Zahl nicht groß, im vergleichsweise kleinen Orangensaft-Markt ist das aber durchaus eine relevante Positionierung. Sie zeigt, dass spekulative Marktteilnehmer den Markt trotz der schwachen Kursentwicklung noch nicht aufgegeben haben.







Auch saisonal besteht kurzfristig noch eine Chance. Bis Ende Mai kann Orangensaft historisch noch einmal Rückenwind bekommen. Genau deshalb bleibt die kommende Woche wichtig.







Fazit:



Orangensaft bleibt eine schwierige, aber noch nicht verlorene Position. Der Wochenverlust von 1,91 % und der Schlusskurs bei 166,80 US-Cent sind enttäuschend, gleichzeitig macht die Erholung vom Bereich um 150 US-Cent Hoffnung. Wenn der Markt die Stabilisierung ausbauen kann, bleibt eine technische Gegenbewegung möglich.

