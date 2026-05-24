Gold gibt weiter nach – Zinssorgen belasten trotz stabiler COT-Unterstützung

Der Gold-Future konnte sich in der vergangenen Woche nicht behaupten. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 0,72 % und schloss bei 4.510,50 US-Dollar. Damit setzte Gold seine kurzfristige Korrektur fort. Der Rückgang war zwar nicht dramatisch, passt aber in ein Umfeld, in dem steigende Zinserwartungen, ein festerer US-Dollar und nachlassende geopolitische Risikoprämien kurzfristig auf dem Edelmetall lasten.







Der wichtigste Belastungsfaktor bleibt die Zinsseite. Die Märkte preisen inzwischen wieder eine deutlich hawkischere Fed ein. Mehrere Fed-Vertreter haben zuletzt betont, dass Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden können, falls der Inflationsdruck erhöht bleibt. Gleichzeitig halten sich die Ölpreise weiter auf hohem Niveau, was die Inflationssorgen verlängert und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed länger restriktiv bleiben muss.







Für Gold ist dieses Umfeld kurzfristig schwierig. Höhere Realzinsen und ein stärkerer US-Dollar wirken klassisch belastend, weil Gold selbst keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein unterstützender Faktor. Die Hoffnung auf Fortschritte in den US-Iran-Gesprächen hat jedoch etwas Druck aus dem Markt genommen. Solange ein möglicher Deal im Raum steht, reduziert sich die unmittelbare Fluchtbewegung in sichere Häfen.







Interessant bleiben die COT-Daten. Das Managed Money ist weiterhin mit rund 160.000 Kontrakten Long positioniert. Größere Veränderungen gab es zuletzt kaum. Damit bleibt Gold strukturell weiterhin unterstützt, auch wenn kurzfristig keine neue Dynamik sichtbar ist. Die Positionierung zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer dem übergeordneten Goldtrend weiterhin folgen.







Saisonal ist das Bild allerdings noch nicht ideal. Historisch bleibt Gold bis Anfang Juli häufig anfälliger, bevor sich ab dem Sommer wieder bessere saisonale Voraussetzungen ergeben. Genau deshalb ist kurzfristig Geduld gefragt.







Fazit:

