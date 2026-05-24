🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Carsten Stork

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coinbase unter Druck – Krypto-Aktien verstärken den Risk-off-Move

    Die Coinbase-Aktie musste in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgeben. Auf Wochensicht verlor der Titel 5,36 % und schloss bei 184,95 US-Dollar. Damit blieb Coinbase klar unter Druck und entwickelte sich schwächer als viele größere …

    Carsten Stork - Coinbase unter Druck – Krypto-Aktien verstärken den Risk-off-Move
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Coinbase-Aktie musste in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgeben. Auf Wochensicht verlor der Titel 5,36 % und schloss bei 184,95 US-Dollar. Damit blieb Coinbase klar unter Druck und entwickelte sich schwächer als viele größere Kryptowährungen selbst. Das zeigt einmal mehr, dass Krypto-Aktien in Phasen erhöhter Unsicherheit häufig stärker reagieren als Bitcoin oder Ethereum.

    Belastend wirkte vor allem das makroökonomische Umfeld. Die jüngsten Fed-Signale wurden am Markt deutlich hawkischer interpretiert. Gleichzeitig stiegen die Erwartungen, dass die Fed im Jahresverlauf 2026 doch noch einmal zu einer Zinserhöhung gezwungen sein könnte. Für Coinbase ist ein solches Umfeld schwierig, weil höhere Realzinsen, ein stärkerer US-Dollar und schwächere Risikobereitschaft unmittelbar auf Handelsvolumen, Bewertungsmultiplikatoren und die Stimmung im gesamten Kryptosektor drücken.

    Zusätzlich kamen mehrere belastende Faktoren aus dem Krypto-Umfeld zusammen. Bitcoin und Ethereum gaben zum Wochenschluss nach, während auch andere große Krypto-nahe Aktien unter Druck gerieten. Analysten verwiesen darauf, dass der Rückgang vor allem auf der Aktienseite besonders stark ausfiel. Coinbase verstärkte damit den allgemeinen Risk-off-Move.

    Auch regulatorisch bleibt Unsicherheit bestehen. Die Diskussion um den CLARITY Act ist zwar grundsätzlich wichtig für die langfristige Struktur des US-Kryptomarktes, der politische Zeitplan bleibt jedoch eng. Verzögerungen oder Unsicherheiten bei der Regulierung können kurzfristig auf die Stimmung drücken, selbst wenn eine klare gesetzliche Grundlage langfristig positiv wäre.

    Positiv ist dagegen, dass Coinbase operativ weiter an seiner Infrastruktur arbeitet. Die Nutzung des Chainlink-CCIP-Protokolls zeigt, dass das Unternehmen seine Rolle im institutionellen Krypto-Ökosystem ausbauen will. Gleichzeitig bleibt das Thema Sicherheit sensibel, nachdem der frühere Datenvorfall mit rund 70.000 betroffenen Kunden erneut erwähnt wurde.

    Fazit:
    Coinbase bleibt kurzfristig angeschlagen. Der Wochenverlust von 5,36 % und der Schlusskurs bei 184,95 US-Dollar zeigen, dass die Aktie weiterhin stark vom makroökonomischen Umfeld und der Stimmung im Kryptosektor abhängt. Entscheidend wird nun, ob Bitcoin stabilisiert und ob die Fed-Erwartungen wieder etwas Druck aus dem Markt nehmen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Coinbase unter Druck – Krypto-Aktien verstärken den Risk-off-Move Die Coinbase-Aktie musste in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgeben. Auf Wochensicht verlor der Titel 5,36 % und schloss bei 184,95 US-Dollar. Damit blieb Coinbase klar unter Druck und entwickelte sich schwächer als viele größere …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     