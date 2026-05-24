Ecopetrol bleibt stark – Energiewende-Projekte stützen das Momentum

Die Aktie von Ecopetrol konnte in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen. Das ADR an der New York Stock Exchange gewann 5,64 % und schloss bei 13,85 US-Dollar. Damit setzt sich die positive Entwicklung fort, und Ecopetrol bleibt eine der stärkeren Aktienpositionen im Depot. Besonders erfreulich ist, dass der Titel nicht nur vom allgemeinen Energieumfeld profitiert, sondern auch durch konkrete Unternehmensnachrichten unterstützt wird.







Im Fokus standen in der vergangenen Woche gleich zwei Meldungen zur strategischen Weiterentwicklung des Konzerns. Zum einen hat Kolumbiens Umweltministerium die Umweltverträglichkeit der Explorationsphase des Nereidas-Geothermieprojekts bestätigt. Das Projekt wird von Ecopetrol gemeinsam mit Baker Hughes und CHEC geführt und gilt als erste groß angelegte Geothermie-Initiative Kolumbiens. Langfristig könnte Nereidas zwischen 50 und 100 Megawatt erneuerbare Grundlastenergie liefern. Für ein Land, dessen Stromversorgung stark von Wasserkraft abhängt, wäre Geothermie eine wichtige Ergänzung, weil sie weniger abhängig von Niederschlägen ist.



Zum anderen treibt Ecopetrol die Übernahme von 49 % an den Windprojekten JK1 und JK2 im Jemeiwaa-Ka’i-Cluster in La Guajira voran.







Die Projekte haben eine zugewiesene Kapazität von 259 Megawatt und sollen nach Fertigstellung rund 1.100 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Das entspricht etwa 12 % des durchschnittlichen Energiebedarfs der Ecopetrol-Gruppe und kann sowohl Kosten senken als auch die Versorgungssicherheit verbessern.







Diese Meldungen zeigen, dass Ecopetrol seine Transformation vom klassischen Öl- und Gasunternehmen hin zu einem breiter aufgestellten integrierten Energiekonzern weiter vorantreibt. Gleichzeitig bleibt das Kerngeschäft wichtig, da Ecopetrol weiterhin das größte Energieunternehmen Kolumbiens ist und eine zentrale Rolle in Produktion, Transport, Raffinerie und Infrastruktur spielt.







Fazit:



Ecopetrol liefert weiterhin eine starke Entwicklung. Der Wochengewinn von 5,64 % und der Schlusskurs bei 13,85 US-Dollar bestätigen das positive Momentum. Besonders wichtig ist, dass die Aktie nicht nur von Energiepreisen getragen wird, sondern auch von konkreten Fortschritten in Geothermie und Windkraft. Die Position bleibt damit strategisch interessant.

