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    Carsten Stork

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    Sojabohnen bleiben stark – Managed Money stützt das bullische Setup

    Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen. Auf Wochensicht gewann der Kontrakt 1,70 % und schloss bei 1.197,25 US-Cent je Bushel. Damit bleibt der Markt in einer konstruktiven Phase und bestätigt das positive …

    Carsten Stork - Sojabohnen bleiben stark – Managed Money stützt das bullische Setup
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen. Auf Wochensicht gewann der Kontrakt 1,70 % und schloss bei 1.197,25 US-Cent je Bushel. Damit bleibt der Markt in einer konstruktiven Phase und bestätigt das positive Bild der vergangenen Wochen. Besonders wichtig ist, dass Sojabohnen trotz gemischter Agrarnachrichten und günstiger US-Wetterbedingungen weiter nach oben tendieren konnten.

    Fundamental wurde der Markt vor allem durch robuste Exportdaten unterstützt. Die US-Exportverkäufe bei Sojabohnen lagen im Rahmen der Erwartungen, zusätzlich meldete das USDA den Verkauf von 252.000 Tonnen Sojabohnenmehl an unbekannte Käufer. Das unterstreicht, dass die Nachfrage nach US-Sojaprodukten weiterhin vorhanden ist. Gleichzeitig bleibt der Markt sensibel für geopolitische Nachrichten, insbesondere mit Blick auf den Nahen Osten und den Handel mit China.

    Belastend wirkte dagegen das bessere Wetterbild in den USA. Etwas feuchtere Bedingungen im Mittleren Westen können die frühe Entwicklung der Sojabohnenbestände unterstützen. Auch Argentinien meldete eine höhere Ernteschätzung. Die Buenos Aires Grain Exchange hob ihre Prognose für die Sojabohnenernte 2025/26 auf 50,1 Mio. Tonnen an. Diese Faktoren begrenzen kurzfristig die Dynamik, haben den Aufwärtstrend aber bislang nicht gebrochen.

    Sehr stark bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält weiterhin knapp über 212.000 Kontrakte Long. Das ist ein klares Zeichen, dass spekulative Marktteilnehmer das bullische Szenario bei Sojabohnen weiter unterstützen. Solange diese Positionierung stabil bleibt, bleibt auch der Markt strukturell gut unterlegt.

    Saisonal sieht das Bild ebenfalls positiv aus. Bis Mitte oder Ende Juni haben Sojabohnen historisch weiterhin gute Chancen, nach oben zu laufen. Damit passt die aktuelle Preisentwicklung gut zum saisonalen Fenster.

    Fazit:
    Sojabohnen bleiben einer der konstruktiveren Agrarrohstoffe im Depot. Der Wochengewinn von 1,70 %, der Schlusskurs bei 1.197,25 US-Cent, die starke Managed-Money-Longpositionierung und die positive Saisonalität sprechen weiter für ein unterstütztes Setup. Entscheidend bleibt nun, ob der Markt die Stärke bis in den Juni hinein fortsetzen kann.

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