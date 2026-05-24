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    Carsten Stork

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    Kupfer bleibt stark – Managed Money baut Longs auf höchsten Stand seit 2020 aus

    Der amerikanische Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Auf Wochensicht gewann der Kontrakt 1,45 % und schloss bei 638,05 US-Cent. Besonders positiv ist dabei, dass Kupfer nahezu am Wochenhoch aus dem Handel …

    Carsten Stork - Kupfer bleibt stark – Managed Money baut Longs auf höchsten Stand seit 2020 aus
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der amerikanische Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Auf Wochensicht gewann der Kontrakt 1,45 % und schloss bei 638,05 US-Cent. Besonders positiv ist dabei, dass Kupfer nahezu am Wochenhoch aus dem Handel ging. Nach der Korrektur der vergangenen zwei Wochen ist das ein wichtiges Signal, weil Käufer die niedrigeren Kurse offenbar wieder aktiv genutzt haben.

    Fundamental bleibt Kupfer strukturell gut unterstützt. Zwar belastete zeitweise die höhere Risikoaversion durch den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten und die damit verbundenen hohen Energiepreise.

    Gleichzeitig sprechen die Angebotsfaktoren weiterhin für einen engen Markt. Chile hat seine Produktionsprognose wegen niedrigerer Erzgehalte und operativer Probleme gesenkt. Auch die Wiederaufnahme der Produktion in der Grasberg-Mine in Indonesien läuft langsamer als erwartet. Zusätzlich fiel die chinesische Produktion im April gegenüber dem Vormonat deutlich zurück.

    Auf der Nachfrageseite bleibt Kupfer eines der zentralen Metalle dieses Zyklus. Elektrifizierung, Stromnetze, Rechenzentren, künstliche Intelligenz und industrielle Infrastruktur sorgen weiter für ein starkes strukturelles Nachfragebild. Genau deshalb bleibt der Markt trotz kurzfristiger Rücksetzer sensibel für jede Meldung zur Angebotsseite.

    Besonders bemerkenswert sind die COT-Daten. Das Managed Money hat die fallenden Preise der letzten zwei Wochen genutzt, um die Long-Positionen auf fast 76.000 Kontrakte auszubauen. Das ist der höchste Stand seit Dezember 2020. Diese Positionierung ist signifikant und zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer Kupfer weiterhin klar konstruktiv sehen.

    Saisonal ist das Bild kurzfristig noch nicht ideal. Historisch kann Kupfer bis Ende Juni anfälliger bleiben, bevor sich danach wieder eine bessere Aufwärtsphase ergibt. Umso wichtiger ist, dass der Markt bereits jetzt wieder Stärke zeigt.

    Fazit:
    Kupfer liefert ein starkes Signal. Der Wochengewinn von 1,45 %, der Schlusskurs bei 638,05 US-Cent nahe dem Wochenhoch und der massive Long-Aufbau des Managed Money sprechen für ein strukturell unterstütztes Setup. Kurzfristig bleibt die Saisonalität noch ein Gegenwind, doch fundamental bleibt Kupfer einer der spannendsten Rohstoffe im Depot.

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