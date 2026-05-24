CO₂-Zertifikate ziehen an – EUA-Markt schließt fast am Wochenhoch

Die CO₂-Zertifikate konnten sich in der vergangenen Woche wieder deutlich besser entwickeln. Der EUA-Dec-26-Leitkontrakt legte auf Wochensicht um 1,85 % zu und schloss bei 76,54 Euro je Tonne nahezu am Wochenhoch. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, nachdem sich der Markt zuvor über weite Strecken eher seitwärts um die Marke von 75 Euro bewegt hatte. Der Schlusskurs nahe dem Wochenhoch zeigt, dass Käufer zum Ende der Woche wieder aktiver wurden und der Markt kurzfristig konstruktiver wirkt.







Technisch bleibt die Zone um 75 Euro wichtig. In den vergangenen Tagen gelang es den Käufern, den Markt über dieser psychologisch relevanten Marke zu halten. Gleichzeitig war das Handelsvolumen laut Marktberichten weiterhin dünn. Das relativiert die Bewegung etwas, zeigt aber auch, dass schon begrenzte Nachfrage ausreichen kann, um den EUA-Markt nach oben zu schieben.







Interessant ist die Positionierung. Investmentfonds haben ihre Netto-Longpositionen zuletzt reduziert. Die Netto-Longposition fiel um rund 2 Mio. Tonnen auf knapp 38,6 Mio. Tonnen, während die gesamten Longpositionen auf 61,3 Mio. Tonnen zurückgingen. Das ist der niedrigste Stand seit Mitte August 2025. Damit ist der Markt nicht übermäßig einseitig positioniert, was aus taktischer Sicht positiv sein kann.







Regulatorisch bleibt die Angebotsseite im Fokus. Der revidierte EUA-Auktionskalender 2026 wurde bestätigt. Ab Juni werden zusätzliche Zertifikate für den Social Climate Fund versteigert, während die Auktionsvolumina im Jahresverlauf steigen. Gleichzeitig bleiben MSR-Anpassungen, mögliche Löschungen in Deutschland sowie die weiteren Regeln zu CBAM und Free Allocation wichtige mittelfristige Faktoren.



Kurzfristig wirkt der Markt damit besser unterstützt, aber noch nicht dynamisch überhitzt. Die Preisbewegung war positiv, die Positionierung wurde eher abgebaut, und regulatorische Themen bleiben präsent.







Fazit:



Die CO₂-Zertifikate haben in der vergangenen Woche ein starkes Signal geliefert. Der Wochengewinn von 1,85 % und der Schlusskurs bei 76,54 Euro nahezu am Wochenhoch sprechen für eine kurzfristig verbesserte technische Lage. Entscheidend bleibt nun, ob der Markt die Zone um 75 Euro weiter verteidigt und daraus neue Anschlusskäufe entstehen.

