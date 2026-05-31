CO₂-Zertifikate: Starke Woche und Rückkehr an die 80-Euro-Marke

Die europäischen CO₂-Zertifikate haben in der vergangenen Woche deutlich zugelegt. Auf Wochensicht stand ein Plus von 3,66 % zu Buche, der Schlusskurs lag bei 80,00 Euro. Damit hat sich der Markt wieder klar stabilisiert und eine wichtige psychologische Marke erreicht. Nach den politischen Diskussionen der vergangenen Wochen ist diese Bewegung ein positives Signal.



Belastet wurde der Markt zuletzt immer wieder durch politische Debatten rund um Entlastungen für Industrie und Verbraucher, mögliche Anpassungen im Emissionshandel und grundsätzliche Diskussionen über die Belastung durch Klimapolitik. Solche Themen können kurzfristig erheblichen Druck erzeugen, weil CO₂-Zertifikate stark von Regulierung, politischer Planungssicherheit und industrieller Nachfrage abhängen. Genau deshalb war die jüngste Unsicherheit nicht zu unterschätzen.







Umso wichtiger ist die aktuelle Erholung. Der Anstieg auf 80,00 Euro zeigt, dass der Markt diese politischen Risiken zumindest kurzfristig besser verarbeitet. Die Diskussionen sind nicht verschwunden, aber sie dominieren den Preis momentan nicht mehr vollständig. Gleichzeitig bleibt der strukturelle Rahmen des europäischen Emissionshandels intakt. Solange Emissionsrechte knapp bleiben und Unternehmen ihre Verpflichtungen erfüllen müssen, bleibt der Markt grundsätzlich unterstützt.







Auch technisch ist die Rückkehr an die 80-Euro-Marke relevant. Der Bereich kann nun als wichtiger Orientierungspunkt dienen. Entscheidend wird sein, ob der Markt dieses Niveau halten und weitere Anschlusskäufe generieren kann. Gelingt das, würde sich das Bild weiter verbessern. Scheitert der Markt dagegen erneut an dieser Zone, wäre kurzfristig wieder mit erhöhter Volatilität zu rechnen.







Fazit:



CO₂-Zertifikate haben mit +3,66 % eine starke Woche gezeigt und bei 80,00 Euro geschlossen. Die politische Unsicherheit bleibt ein Thema, scheint kurzfristig aber besser eingepreist zu sein. Die Rückkehr an die 80-Euro-Marke ist ein konstruktives Signal. Entscheidend ist nun, ob der Markt dieses Niveau verteidigen kann und die Erholung weiter Bestand hat.

