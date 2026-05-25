Oreschnik-Schock! Neue Eskalation könnte die Märkte treffen! Dennoch könnte es auch Gewinner geben! Der Check für D-Wave Quantum, SAP und Aspermont. Die jüngste Eskalation im Ukraine-Krieg könnte für Unruhe an den Börsen sorgen. Nach schweren russischen Angriffen auf Kiew und dem Einsatz der neuen, gefährlichen Oreschnik-Mittelstreckenrakete wächst die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts. …



