Oreschnik-Schock! Neue Eskalation könnte die Märkte treffen! Dennoch könnte es auch Gewinner geben! Der Check für D-Wave Quantum, SAP und Aspermont.
Die jüngste Eskalation im Ukraine-Krieg könnte für Unruhe an den Börsen sorgen. Nach schweren russischen Angriffen auf Kiew und dem Einsatz der neuen, gefährlichen Oreschnik-Mittelstreckenrakete wächst die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts. …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die jüngste Eskalation im Ukraine-Krieg könnte für Unruhe an den Börsen sorgen. Nach schweren russischen Angriffen auf Kiew und dem Einsatz der neuen, gefährlichen Oreschnik-Mittelstreckenrakete wächst die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einer „rücksichtslosen Eskalation“, während Nachbarländer wie Polen bereits ihre Luftabwehr aktivieren mussten. Dieses Spiel mit dem Feuer könnte auch an den Finanzmärkten Spuren hinterlassen. Daher könnte Anleger weiter, bzw. vermehrt in sichere Häfen wie Gold oder andere Werte flüchten. Meist reagieren besonders die Rohstoffmärkte extrem sensibel auf die neuen Bedrohungen. In solch unsicheren Zeiten suchen Investoren nach Geschäftsmodellen, die unabhängig von Krisen wachsen können. Das anhaltende Wachstum des Medienhauses Aspermont im Rohstoffsektor zieht daher aktuell ebenso die Blicke auf sich wie die neuesten Entwicklungen bei den Tech-Riesen D-Wave Quantum und SAP, die wir für Sie im Artikel genauer untersuchen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte