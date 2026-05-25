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    Bis zu 1.400 % mit Bloom Energy und Nordex! Zefiro Methane viel zu günstig?

    Mit Energieaktien ließen sich zuletzt Traumrenditen verdienen. Bei Bloom Energy ging es in einem Jahr um über 1.400 % nach oben. Und die neueste Kooperation wird von Anlegern ebenfalls gefeiert. Dagegen erscheint die Aktie von Zefiro Methane noch …

    Bis zu 1.400 % mit Bloom Energy und Nordex! Zefiro Methane viel zu günstig?
    Foto: esg-aktien.de
    Mit Energieaktien ließen sich zuletzt Traumrenditen verdienen. Bei Bloom Energy ging es in einem Jahr um über 1.400 % nach oben. Und die neueste Kooperation wird von Anlegern ebenfalls gefeiert. Dagegen erscheint die Aktie von Zefiro Methane noch viel zu günstig zu sein. Denn mit der Beseitigung von Altlasten der Energieproduktion lassen sich ebenfalls Milliarden verdienen. Allein in den USA gibt es 2,2 Mio. stillgelegte Bohrlöcher. Das oft austretende Methan belastet die Umwelt und gefährdet Menschenleben. Zefiro hilft und wächst kräftig. Die Aktie steht vor einer Neubewertung. Eine Neubewertung hat Nordex in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt. Und man scheint weiter wachsen zu wollen.

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