Bis zu 1.400 % mit Bloom Energy und Nordex! Zefiro Methane viel zu günstig? Mit Energieaktien ließen sich zuletzt Traumrenditen verdienen. Bei Bloom Energy ging es in einem Jahr um über 1.400 % nach oben. Und die neueste Kooperation wird von Anlegern ebenfalls gefeiert. Dagegen erscheint die Aktie von Zefiro Methane noch …



