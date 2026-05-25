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    D-Wave-Aktie explodiert! Wann American Atomics? Siemens Energy bald über 200 EUR?

    So schnell kann es manchmal gehen. Es sah so aus, als würden die Quanten-Aktien im Schatten den KI-Hypes stehen. Am Donnerstag ist dann der Knoten geplatzt. Beispielsweise ist D-Wave innerhalb von zwei Handelstagen um 36 % explodiert. Damit scheint …

    D-Wave-Aktie explodiert! Wann American Atomics? Siemens Energy bald über 200 EUR?
    Foto: esg-aktien.de
    So schnell kann es manchmal gehen. Es sah so aus, als würden die Quanten-Aktien im Schatten den KI-Hypes stehen. Am Donnerstag ist dann der Knoten geplatzt. Beispielsweise ist D-Wave innerhalb von zwei Handelstagen um 36 % explodiert. Damit scheint die Konsolidierung beendet zu sein. Eine explosive Aufwärtsbewegung ist eigentlich auch im Uran-Sektor überfällig. Weltweit wird in neue Atomkraftwerke investiert. Das US-Energieministerium will beispielsweise die heimische Uranproduktion bis 2033 von derzeit rund 2 Mio. auf 20 Mio. Pfund jährlich steigern. Davon müsste American Atomics profitieren. Der Gründer zeigt in einem Interview die Chancen der Branche auf. Das Unternehmen verfügt über spannende Projekte in den USA. Der KI-Boom in den USA ist auch der Treiber für Siemens Energy. Analysten haben ihr Kursziel weiter nach oben geschraubt und sehen kein Ende des Booms.

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