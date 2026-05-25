D-Wave-Aktie explodiert! Wann American Atomics? Siemens Energy bald über 200 EUR? So schnell kann es manchmal gehen. Es sah so aus, als würden die Quanten-Aktien im Schatten den KI-Hypes stehen. Am Donnerstag ist dann der Knoten geplatzt. Beispielsweise ist D-Wave innerhalb von zwei Handelstagen um 36 % explodiert. Damit scheint …



