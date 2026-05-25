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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 22 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 22 / 2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 22 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Mai 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 22 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    +1,03 % 25.05.
    Fresenius
    - 25.05.
    Wolters Kluwer
    +3,22 % 25.05.
    NN Group
    +7,50 % 25.05.
    Euronext
    +2,76 % 25.05.
    Arkema
    +3,56 % 25.05.
    EXOR
    +0,44 % 25.05.
    Exmar
    +10,03 % 25.05.
    Peugeot Invest
    +2,94 % 25.05.
    Van Lanschot Kempen cert. of
    +4,92 % 25.05.
    Brunel International
    +4,81 % 25.05.
    Euronext
    +2,76 % 25.05.
    Johnson & Johnson
    +3,10 % 26.05.
    SAFRAN
    +1,01 % 26.05.
    Carrefour
    +5,33 % 26.05.
    Teleperformance
    +3,54 % 26.05.
    VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
    +4,45 % 26.05.
    Valeo
    +3,43 % 26.05.
    Credit Agricole
    +6,60 % 26.05.
    Coface
    +8,15 % 26.05.
    Skyworks Solutions
    +2,74 % 26.05.
    Paycom Software
    +0,82 % 26.05.
    Cie Generale des Etablissements Michelin
    +3,57 % 26.05.
    Mapfre
    +5,17 % 26.05.
    Elis
    +1,85 % 26.05.
    Voya Financial
    +2,31 % 26.05.
    Atmos Energy
    +2,74 % 26.05.
    Wendel
    +4,25 % 26.05.
    Bureau Veritas
    +3,14 % 26.05.
    Invesco Mortgage Capital
    +17,82 % 26.05.
    CRA International
    +1,05 % 26.05.
    Teekay Tankers Registered (A)
    +4,24 % 26.05.
    John Bean Technologies
    +0,40 % 26.05.
    Spok Holdings
    +7,70 % 26.05.
    Clipper Realty
    +8,21 % 26.05.
    Tradition Finance Company Act porteur
    +3,95 % 26.05.
    Cibus Nordic Real Estate
    +6,94 % 26.05.
    Jefferson Capital
    - 26.05.
    Patrick Industries
    +2,57 % 26.05.
    Carrefour
    +5,33 % 26.05.
    Penske Automotive Group
    +2,57 % 26.05.
    Institut de Developpement Industriel IDI
    +6,61 % 26.05.
    Voya Financial Depositary Shs (B)
    - 26.05.
    Newmont Corporation
    +2,45 % 27.05.
    TORM Registered (A)
    +12,38 % 27.05.
    SFL
    +8,93 % 27.05.
    Prospect Capital
    +12,62 % 27.05.
    Odfjell Drilling
    +5,00 % 27.05.
    Dassault Systemes
    +0,59 % 27.05.
    Exosens
    - 27.05.
    Electronic Arts
    +0,58 % 27.05.
    DLocal Limited Registered (A)
    - 27.05.
    Yum China Holdings
    +1,64 % 27.05.
    Sofina
    +1,46 % 27.05.
    Energiekontor
    +1,68 % 28.05.
    LEG Immobilien
    +2,94 % 28.05.
    Imperial Brands
    +11,70 % 28.05.
    Amcor Registered
    +5,24 % 28.05.
    National Grid
    +6,22 % 28.05.
    Expedia Group
    - 28.05.
    Hilton Food Group
    +3,59 % 28.05.
    Embecta Corporation
    +4,05 % 28.05.
    On The Beach Group
    +0,65 % 28.05.
    Kinsale Capital Group
    +0,13 % 28.05.
    Victrex
    +4,46 % 28.05.
    Intertek Group
    +2,61 % 28.05.
    Kingfisher
    +5,37 % 28.05.
    Associated British Foods
    +2,66 % 28.05.
    Informa
    +2,22 % 28.05.
    Gamma Communications
    +1,16 % 28.05.
    Cinemark Holdings
    - 28.05.
    DCC
    +3,79 % 28.05.
    Keller Group
    +3,35 % 28.05.
    HICL Infrastructure
    +6,23 % 28.05.
    Severn Trent
    +4,03 % 28.05.
    Ackermans & Van Haaren
    +2,05 % 28.05.
    Octopus Apollo VCT
    +7,29 % 28.05.
    Diploma
    +1,63 % 28.05.
    Hill & Smith
    +2,17 % 28.05.
    Card Factory
    - 28.05.
    Vesuvius
    +5,15 % 28.05.
    First Bancorp
    +3,38 % 28.05.
    Advanced Medical Solutions Group
    +1,14 % 28.05.
    Alliance Trust PLC
    +2,17 % 28.05.
    ABL Group
    +7,10 % 28.05.
    Enact Holdings
    +3,04 % 28.05.
    RTC Group
    +4,98 % 28.05.
    Yu Group
    +3,08 % 28.05.
    Temple Bar Investment Trust GBP
    +4,12 % 28.05.
    Avingtrans
    +1,17 % 28.05.
    Ecclesiastical Insurance Office 8.625 % Irred Pref
    +6,49 % 28.05.
    Alfa Financial Software Holdings
    +3,94 % 28.05.
    SSP Group
    +1,83 % 28.05.
    Breedon Group
    +3,51 % 28.05.
    Goldplat
    - 28.05.
    Likewise Group
    +2,37 % 28.05.
    Fintel
    +1,24 % 28.05.
    Integrated Diagnostics Holdings
    - 28.05.
    IntegraFin Holdings
    +3,24 % 28.05.
    Lords Group Trading
    +3,60 % 28.05.
    Ingenta
    +3,50 % 28.05.
    Maven Income and Growth VCT
    +5,36 % 28.05.
    Deutsche Bank
    +2,84 % 29.05.
    Barrick Mining Corporation
    +4,20 % 29.05.
    Ellington Financial
    +13,00 % 29.05.
    Realty Income
    +5,58 % 29.05.
    AGNC Investment
    +14,74 % 29.05.
    ProSiebenSat.1 Media
    +0,69 % 29.05.
    Corning
    +2,89 % 29.05.
    Dow
    +5,33 % 29.05.
    T-Mobile US
    +1,79 % 29.05.
    Huntington Ingalls Industries
    +2,11 % 29.05.
    Newell Brands
    +3,59 % 29.05.
    eBay
    +1,92 % 29.05.
    Estee Lauder Companies Registered (A)
    +1,91 % 29.05.
    FLEX LNG
    +11,18 % 29.05.
    Orchid Island Capital
    +17,34 % 29.05.
    Union Pacific
    +2,18 % 29.05.
    Perrigo Company
    +3,89 % 29.05.
    Hubbell
    +1,24 % 29.05.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    +14,23 % 29.05.
    CSX
    +1,36 % 29.05.
    LEGRAND
    +2,05 % 29.05.
    ELIA GROUP
    +2,14 % 29.05.
    Tennant
    +1,13 % 29.05.
    Core Natural Resources Registered
    +0,45 % 29.05.
    Bread Financial Holdings
    +1,93 % 29.05.
    Brookfield Infrastructure Partners
    +5,22 % 29.05.
    California Resources
    +2,63 % 29.05.
    Cabot
    +1,83 % 29.05.
    Bank of Hawaii
    +5,25 % 29.05.
    Stellus Capital Investment
    +11,62 % 29.05.
    Brookfield Asset Management Registered (A)
    +3,48 % 29.05.
    Austevoll Seafood
    +5,19 % 29.05.
    Hawkins
    +1,09 % 29.05.
    Evercore Registered (A)
    +1,41 % 29.05.
    Power Integrations
    +1,16 % 29.05.
    Crane Company
    +0,55 % 29.05.
    Piper Sandler Companies
    +1,56 % 29.05.
    National Bank Holdings Registered (A)
    +2,82 % 29.05.
    Mesa Laboratories
    +0,55 % 29.05.
    P10 Registered (A)
    +1,43 % 29.05.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    +7,12 % 29.05.
    Labcorp Holdings
    +1,30 % 29.05.
    Central Pacific Financial
    +4,39 % 29.05.
    Crane Holdings
    +1,05 % 29.05.
    PERMIAN BASIN R/SH SH
    +4,56 % 29.05.
    MillerKnoll
    +3,01 % 29.05.
    Care Property Invest
    +6,68 % 29.05.
    Jakks Pacific
    - 29.05.
    Koppers Holdings
    +0,65 % 29.05.
    First Citizens Bancshares Depositary Shs (A)
    - 29.05.
    Peoples Financial Services
    +4,43 % 29.05.
    First Citizens Bancshares Registered (A)
    +0,36 % 29.05.
    Neuber Berm Mun/Sh USD
    +4,93 % 29.05.
    First Citizens Bancshares 5.625 % Red Perp Registered Pfd Shs (C)
    - 29.05.
    Selective Insurance Group Depositary Shs (B)
    - 29.05.
    Cullen/Frost Bankers
    +3,27 % 29.05.
    RenaissanceRe Holdings Depositary Shs (G)
    +5,73 % 29.05.
    Enterprise Financial Services Depositary Shs (A)
    - 29.05.
    Cullen/Frost Bankers Depositary Shs (B)
    +5,65 % 29.05.

    Die Dividendenrenditen in der KW 22 / 2026 reichen von +0,13 % bei Kinsale Capital Group bis +17,82 % bei der Invesco Mortgage Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 22 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 22 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Mai 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Mai, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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    Markt Bote
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