Reichlich Potenzial

Kurzfristig erscheint die Aktie auf Tagesbasis allerdings bereits deutlich überkauft. Daher wären zwischenzeitliche Rücksetzer bis etwa 280,00 US-Dollar durchaus möglich. Für Anleger könnte eine solche Korrektur jedoch eine interessante Gelegenheit darstellen, zu günstigeren Kursen einzusteigen und von einer möglichen anschließenden Fortsetzung der Rallye zu profitieren.

Bereits seit Januar 2022 befindet sich Apple in einem stabilen übergeordneten Aufwärtstrend und markiert regelmäßig neue Höchststände. Auch im Jahr 2026 wurde mit 311,40 US-Dollar ein frischer Rekord erreicht. Aus der starken Aufwärtsbewegung des Jahres 2025 ergibt sich aus technischer Sicht sogar weiteres Potenzial bis in den Bereich von 362,47 US-Dollar.

Deutlich eintrüben würde sich das Bild erst bei einem Rückfall unter die bisherigen Jahrestiefs von 248,95 US-Dollar. In diesem Fall könnte die Aktie weiter bis 232,00 US-Dollar nachgeben und damit in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 308,82 US-Dollar

Kursziel: 362,47 US-Dollar

Renditechance via DN0YFM : 120 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 8 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0YFM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,84 - 3,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 264,3634 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 264,3634 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 362,47 US-Dollar Hebel: 6,88 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY04BZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,13 - 4,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 356,6171 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 356,6171 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.