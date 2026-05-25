Aktie kurz vorm großen Kaufsignal

Aus technischer Sicht liegt das übergeordnete Kursziel im Bereich von 45,95 Euro, was eine attraktive Renditechance eröffnen würde. Gleichzeitig erscheint die Aktie nach unten hin im Bereich von 34,85 Euro zunächst vergleichsweise gut abgesichert. Erst ein Rückfall unter dieses Niveau könnte die vorherige Konsolidierungsphase wieder aktivieren. Dann wären Rücksetzer bis 31,74 Euro und möglicherweise sogar bis 28,15 Euro nicht auszuschließen.

Kann die Aktie bereits in den ersten Handelstagen dieser Woche die Marke von 36,50 Euro auf Tagesschlussbasis überwinden, steigen die Chancen auf weitere Kursgewinne deutlich. Zunächst rücken dann die bisherigen Jahreshochs bei 37,26 Euro in den Fokus, darüber hinaus wäre auch ein Anstieg bis 38,40 Euro denkbar. Für Anleger könnte sich in diesem Fall ein Einstieg mit längerem Anlagehorizont anbieten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 36,50 Euro

Kursziele : 37,26/38,40 Euro

Renditechance via DN0FGX : 55 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FGX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,41 - 3,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32,7497 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 32,7497 Euro akt. Kurs Basiswert: 36,28 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 38,40 Euro Hebel: 10,24 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2DXL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,02 - 4,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 40,0416 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 40,0416 Euro akt. Kurs Basiswert: 36,28 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.