JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 29,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schraubte seine Erwartungen an den Essenslieferanten am Sonntagabend nach oben. Er geht kurz- und mittelfristig nun von einem etwas höheren Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie einer besseren operativen Gewinnmarge aus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 35,79EUR auf Tradegate (25. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42,50
Kursziel alt: 29,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42,50
Kursziel alt: 29,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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