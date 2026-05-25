JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 29,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schraubte seine Erwartungen an den Essenslieferanten am Sonntagabend nach oben. Er geht kurz- und mittelfristig nun von einem etwas höheren Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie einer besseren operativen Gewinnmarge aus./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 35,79EUR auf Tradegate (25. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42,50

Kursziel alt: 29,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,50 € , was eine Steigerung von +18,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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