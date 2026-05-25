JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging am Freitagabend auf Berichte ein, wonach Uber eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten erwägt. Dies wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Neubewertungsrally in der Hoffnung auf einen Portfolioumbau. Für Uber wurde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Diebel sieht jedoch auch regulatorische Hürden./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 35,79EUR auf Tradegate (25. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was einem Rückgang von -21,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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