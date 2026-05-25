Gold legt zu +0,45 % auf 4.553,79 USD

+0,45 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,48 % 1 Monat -3,27 % 3 Monate -12,37 % 1 Jahr +36,03 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Gold bei 4.553,79. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.347,75USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.553,79USD ein Wert von 6.801,27USD geworden – ein Gewinn von +36,03 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreet-online-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold: Langfristig bleibt Gold stark, weil Fiat-Vertrauen schwindet, die Schuldenlast steigt und Zentralbanken kaufen; Parallelen zu den 1970er-Jahren werden diskutiert, aber kein exakter Fahrplan. Kurzfristig könnten Dollar-/Rendite-Anstiege Gold belasten; langfristig bleibt Gold als Absicherung plausibel. Silber ist volatiler und langsamer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: fehlt.