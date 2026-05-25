Goldpreis
Gold legt zu +0,45 % auf 4.553,79 USD
Positiver Handelstag: Gold +0,45 % auf 4.553,79 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,48 %
|1 Monat
|-3,27 %
|3 Monate
|-12,37 %
|1 Jahr
|+36,03 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.347,75USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.553,79USD ein Wert von 6.801,27USD geworden – ein Gewinn von +36,03 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreet-online-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold: Langfristig bleibt Gold stark, weil Fiat-Vertrauen schwindet, die Schuldenlast steigt und Zentralbanken kaufen; Parallelen zu den 1970er-Jahren werden diskutiert, aber kein exakter Fahrplan. Kurzfristig könnten Dollar-/Rendite-Anstiege Gold belasten; langfristig bleibt Gold als Absicherung plausibel. Silber ist volatiler und langsamer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: fehlt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|356,20EUR
|+0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,15EUR
|+1,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|256,44EUR
|+0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,28EUR
|-1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,50EUR
|-2,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|607,60EUR
|-1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|374,02EUR
|+0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,31EUR
|-0,01 %
|Long
|1
|0,00
|125,80EUR
|+0,48 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,647EUR
|-0,68 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.