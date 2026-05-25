Silber rast nach oben – Kurs bei 77,53 USD

+1,21 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat +2,42 % 3 Monate -10,87 % 1 Jahr +131,79 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 77,53. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,03508USD. Heute notiert Silber bei 77,53USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.365,61USD wert – ein Zuwachs von +236,56 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt: Kurzfristig mögliche Tests der 50–71 USD-Region und Abwärtsrisiken, langfristig aber 100+ (ggf. 150) USD. Treiber: Open Interest (70k+), M2/Geldmenge, Inflation, Delivery; chart-technisch Tassen-U-Turn, Breakouts, Bearish Engulfing. Die 14-Tage-Preisänderung wird in den Beiträgen nicht numerisch beziffert.