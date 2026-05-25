Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 77,53 USD
Silber im Höhenflug: +1,21 % plus, aktuell 77,53 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,11 %
|1 Monat
|+2,42 %
|3 Monate
|-10,87 %
|1 Jahr
|+131,79 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,03508USD. Heute notiert Silber bei 77,53USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.365,61USD wert – ein Zuwachs von +236,56 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt: Kurzfristig mögliche Tests der 50–71 USD-Region und Abwärtsrisiken, langfristig aber 100+ (ggf. 150) USD. Treiber: Open Interest (70k+), M2/Geldmenge, Inflation, Delivery; chart-technisch Tassen-U-Turn, Breakouts, Bearish Engulfing. Die 14-Tage-Preisänderung wird in den Beiträgen nicht numerisch beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|356,20EUR
|+0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,15EUR
|+1,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|256,44EUR
|+0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,28EUR
|-1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,50EUR
|-2,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|607,60EUR
|-1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|374,02EUR
|+0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,31EUR
|-0,01 %
|Long
|1
|0,00
|125,80EUR
|+0,48 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,647EUR
|-0,68 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.