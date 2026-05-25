Sichere Lieferketten schützen Kupferminen-Rendite

Kupfer ist gefragt, doch viele für die Produktion benötigten Inputs ebenso. Die aktuelle Verknappung von Schwefelsäure zeigt, dass die Rentabilität von Minen im Zweifel von Details abhängen kann.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) hat im Frühjahr eine aktualisierte PEA für das Kupferprojekt Gunnison im US-Bundesstaat Arizona vorgelegt. Die Studie zeigt ein robustes Profil und skizziert einen abgezinsten Kapitalwert nach Steuern von rund 2 Mrd. USD und eine interne Rendite von 22,5 %. Diese Schätzungen beziehen sich auf einen Kupferpreis von 4,60 USD pro Pfund (lb). Aktuell notiert das Industriemetall bei 6,30 USD.

Gunnison setzt dabei voll auf „Copper Made in The USA” – und kommt damit den Bestrebungen der Trump-Regierung um den Aufbau geopolitisch sicherer Lieferketten entgegen. Ein weiteres Projekt, das in Kooperation mit der Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) Tochter Nuton betrieben wird, produziert bereits Kupfer für den heimischen Markt. Zu den Abnehmern gehört Amazon AWS.

Wo in diesen Tagen über Kupfer geschrieben wird, geht es vorwiegend um die Nachfrageseite. Kupfer, so heißt es dann, wird für alle wichtigen Megatrends von KI über Elektrifizierung bis hin zu Rüstung dringend benötigt. Der Blick auf die Angebotsseite beschränkt sich dagegen meist auf den Hinweis, das Angebot sei aufgrund langer Vorlaufzeiten und weniger großer Entdeckungen im Boden unflexibel.

Irankrieg verändert Kupfer-Kostenkurve

Doch die Angebotsseite verdient einen genaueren Blick, wie jüngste Entwicklungen unmissverständlich aufzeigen. Der Schritt erfolgte fast lautlos: Peking hat die Ausfuhr von Schwefelsäure verboten. Der Grund liegt in Störungen der Lieferkette infolge des Irankrieges. Schwefelsäure ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Batterien, Kleidung und Phosphatdüngemitteln und wird außerdem zur Aufbereitung von Trinkwasser, zur Reinigung von Erdöl - und zur Herstellung einiger Metalle benötigt.

China exportierte zwar bislang Schwefelsäure, musste dafür aber importierten Schwefel einsetzen – der als Nebenprodukt der Ölraffination und -verhüttung anfällt. Kaum überraschend gehört der Nahe Osten zu den wichtigsten globalen Produzenten von Schwefelsäure.

Kupferproduzenten trifft dies besonders: Die Schließung der Straße von Hormus hat den Handel mit Öl, LNG, Schwefel und Schwefelsäure unterbrochen – allesamt wichtige Rohstoffe für die Kupfergewinnung und -verarbeitung. „Diese Unterbrechungen treffen auf ein ohnehin schon angespanntes Angebotsumfeld und verstärken den Kostendruck in den vorgelagerten Lieferketten. Die daraus resultierenden Preiserhöhungen für Energie und Reagenzien schlagen sich direkt in den modellierten Betriebs- und Verarbeitungskosten der Kupferproduzenten nieder“, warnte S&P Global Analystin Katherine Matthews bereits im April.