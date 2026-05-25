RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Investorentreffen mit dem Management in Kanada ein. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Weg zum operativen Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 wirklich glaubwürdig sei. Zudem könnten die Wolfsburger ihre Position in Europa gegenüber Chinas Konkurrenz halten, wenn die Wettbewerbshüter für ein angemessenes Spielfeld sorgten. Mit ihrer "local-for-local"-Stratagie - also Beschaffung, Entwicklung und Produktion im Absatzmarkt vor Ort - sei VW in China und Nordamerika erfolgreicher als die Wettbewerber. Das VW-Management priorisiere zunächst Bilanzstärke gegenüber Aktienrückkäufen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 90,54EUR auf Tradegate (25. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 131

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

