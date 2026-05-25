Starker Wochenstart - Dax über 25.000 Punkte erwartet

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!"

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallenden Ölpreisen wird der deutsche Aktienmarkt im Feiertagshandel am Pfingstmontag mit einem Sprung nach oben erwartet. Der Dax dürfte dabei die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern, die er letztmals vor zweieinhalb Wochen überwunden hatte. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 1,0 Prozent auf 25.136 Zähler.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Unter den Einzelwerten stehen Delivery Hero nach ihrer schwungvollen Neubewertungsrally weiter im Fokus. Der US-Fahrdienstvermittler und Essenslieferant Uber ist an einer Komplettübernahme interessiert und hat ein Angebot von 33 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt. Dies teilte Delivery Hero am Samstag mit. Einigen Anteilseignern ist das offenbar noch zu wenig, wie es von Analysten hieß.

Die Spekulationen über eine Offerte von Uber gab es davor bereits einige Tage, nachdem der US-Konzern seinen Anteil an Delivery Hero deutlich ausgebaut hatte. Unter anderem deshalb legte der Kurs in den vergangenen zwei Wochen um fast 70 Prozent auf 33,59 Euro zum Xetra-Schluss am Freitag zu. Am Montag schnellten die Papiere vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um weitere 6 Prozent nach oben.

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Bayer . Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Klage gegen die Gesundheitsbehörde Anvisa und die brasilianische Regierung eingereicht, um die Verwendung des Bayer-Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zu verbieten. Solche Klagen seien zwar nichts Neues, könnten die Bayer-Aktie aber dennoch belasten, kommentierte ein Händler am Morgen./edh/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 38,90 auf Tradegate (25. Mai 2026, 08:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +25,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +86,21 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 10,78 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -22,09 %/+16,86 % bedeutet.



