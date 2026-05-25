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    Airbus kämpft weiter mit Lieferproblemen - Qantas bekommt Flugzeuge später

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus kämpft weiter mit Lieferkettenproblemen
    • Qantas erhält die ersten A350 ab April 2027
    • Flüge nonstop Sydney New York und London geplant
    Airbus kämpft weiter mit Lieferproblemen - Qantas bekommt Flugzeuge später
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOULOUSE/SYDNEY (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hadert weiter mit Lieferschwierigkeiten. Die australische Fluggesellschaft Qantas wird nun die ersten Maschinen der bestellten 12 angepassten Langstreckenflieger vom Typ A350 erst ab April 2027 erhalten, wie Airbus am Montag mitteilte. Qantas hatte mit einer Lieferung Ende 2026 gerechnet. Airbus sprach von Problemen in der Lieferkette, ohne konkreter zu werden. Qantas will mit den Fliegern der Europäer vor allem Non-Stop-Flüge auf der Ultra-Langstrecke zwischen Sydney und New York sowie London anbieten. Der zuletzt für Mitte 2027 geplante Start der Verbindungen könnte sich nun weiter verzögern. Vorher sind monatelange Testflüge üblich./men/tih

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 171,5 auf Tradegate (25. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +2,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 137,54 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +6,57 %/+30,18 % bedeutet.





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