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    BIRKENSTOCK SETZT EINEN FUSS NACH BOLOGNA

    BIRKENSTOCK SETZT EINEN FUSS NACH BOLOGNA
    Foto: OceanProd - stock.adobe.com

    LINZ AM RHEIN, Deutschland und BOLOGNA, Italien, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 20. Mai eröffnet BIRKENSTOCK einen neuen Store in Bologna. Die Hauptstadt der italienischen Region Emilia-Romagna zählt zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Städten Europas. Nach ihrem erfolgreichen Debüt in Mailand im letzten Jahr baut die Marke ihr Retail-Netzwerk in Norditalien weiter aus.

     

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    Als dynamische Stadt mit einer langen Geschichte und Tradition ist Bologna der ideale Standort für BIRKENSTOCK. Das moderne Bologna verströmt eine unverwechselbare Energie – eine Stadt, wo jahrhundertealte Kultur auf Innovationsgeist stößt. Ihre von Arkaden gesäumten Straßen und belebten Piazze sind Orte der Kreativität, angefacht von einer florierenden Szene aus Pionieren, Künstlern, und Entrepreneuren. Dieser Ort – an dem Tradition die Inspiration für Fortschritt liefert und neue Ideen vor der Kulisse einer reichhaltigen Geschichte und der typischen italienischen Lebensart Form annehmen – ist bestens vorbereitet, das original Fußbett und die klassischen Silhouetten von BIRKENSTOCK aus erster Hand zu erleben.

    WIE DIE STADT, SO DER STORE

    Der neue BIRKENSTOCK Store ist eine Hommage an Terrakotta: Der typische Baustoff Bolognas findet sich in den Fußböden und mehreren Artefakten wieder, die von einem der letzten traditionellen Lehmbauer hauptsächlich aus Ton hergestellt wurden – ebenso wie das ein Meter lange Fußbett, das eine der Wände ziert.

    Zu den Highlights des 130m² großen Stores zählen seine Arkaden, die an die berühmten Säulengänge der Via Farina erinnern, in deren Schatten Fußgänger flanieren können. Bolognas Säulengänge erstrecken sich insgesamt über 62 Kilometer und haben ihr zusätzlich den Beinamen „Stadt der Arkaden" eingebracht. 2021 wurden diese Bauwerke offiziell zur UNESCO-Welterbestätte ernannt. Zu einem prägenden Symbol waren sie bereits im Jahr 1288 geworden, als der Stadtrat per Dekret beschloss, dass jedes Gebäude über einen solchen Säulengang verfügen musste. Die Höhe musste mindestens 2,66 Meter betragen, damit ein berittener Mann auch mit Hut auf dem Kopf darunter hindurchreiten konnte.

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