Delivery Hero winkt elfter Gewinntag - Uber will Übernahme

Uber sei mit einem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen, teilte Delivery Hero am Samstag mit. Uber hält bereits ein Fünftel der Anteile und hat Zugriff auf weitere Aktien. Die im Raum stehenden 33 Euro stießen am Markt auf wenig Begeisterung angesichts eines bereits höheren Marktniveaus.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die nun offiziellen Übernahmeavancen von Uber treiben die Kursrally von Delivery Hero am Pfingstmontag weiter an. Für die Papiere des Essenslieferanten winkt der elfte Gewinntag in Serie. Mit gut 6 Prozent Kursplus im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag bauen sie ihre Kursrally auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen auf 78 Prozent aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Folglich ist Uber laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" offenbar auch bereit, 38 Euro zu zahlen. Selbst dies könnte einigen Anteilseignern aber noch zu wenig sein. Sie wollten mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine, schrieb Analyst Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme".

Aktuell hält die Beteiligungsgesellschaft Prosus noch etwa 16,8 Prozent an Delivery Hero. Die Niederländer hatten ihren Anteil im Zuge des Kaufs des Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) zuletzt reduziert. Aspex Management ist mit 14,4 Prozent bei Delivery im Boot. Die US-Bank Morgan Stanley, die den Kreisen zufolge Uber beim schnellen Ausbau ihres Anteils mittels Derivaten geholfen hat, verfügt einer Pflichtmitteilung vom Freitag zufolge vor allem indirekt durch Finanzinstrumente über 30 Prozent.

Aspex werde einen deutlich über Marktniveau liegenden Preis fordern, vermutet Thorne. "Sie wollen in möglichst kurzer Zeit das Maximum herausholen", so der Experte. Aber auch Prosus werde noch ein gewichtiges Wort mitreden.

Die Kursrally von Delivery Hero wird aber nicht nur getrieben von Übernahmehoffnungen, sondern genereller Bewertungsfantasie im Zuge der strategischen Prüfung des Portfolios. Dabei steht beispielsweise ein Verkauf des Korea-Geschäfts Baemin im Raum./ag/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,16 % und einem Kurs von 37,72 auf Tradegate (25. Mai 2026, 09:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +31,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,49 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,11 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -24,59 %/+13,12 % bedeutet.



