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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax steigt auf höchsten Stand seit Iran-Kriegsbeginn

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedenshoffnung und fallende Ölpreise treiben Dax
    • Dax legte 1,2 Prozent zu auf 25.180 Punkte seit Februar
    • Trump mahnt Geduld trotz nahekommendem Iranabkommen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax steigt auf höchsten Stand seit Iran-Kriegsbeginn
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt seinen jüngsten Erfolgskurs am Pfingstmontag fortgesetzt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,2 Prozent auf 25.180 Punkte und erklomm damit das höchste Niveau seit dem Tag vor Kriegsbeginn im Iran Ende Februar. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann am Montagmorgen 1,8 Prozent auf 32.676 Zähler.

    Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!"./edh/men





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