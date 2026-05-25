Dax steigt auf höchsten Stand seit Iran-Kriegsbeginn

DAX........nach den ,,NVIDIA-ZAHLEN"

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Wir haben einen bullischen Kanal, deswegen blicken wir heute auf extensions. Ja, heute ist Donnerstag, der Tag, der Gewinnmitnahmen der bisherigen Woche wahrscheinlicher macht. RSI am überverkauftem Bereich, MACD KAUFSIGNAL schwächt sich ab. Von den mehr als 1000 Punkten der letzten 3 Tage sind aber bereits 2 Verkaufsphasen erledigt worden, die unter dem Strich die 1000 Punkte quasi halbiert haben. Aufgrund der positiven Stimmung durch NVIDIA gehe ich eher davon aus, das es leicht runter bis seitwärts gehen wird, um den RSI abzubauen, zumindest hier im H1. IRAN nichts neues, aber eben auch nichts negatives. Somit heute ein hoffentlich ruhiger Seitwärtstag. Solange der Index über der blauen, steigenden Tiefpunktlinie bleibt, sind wir bullisch unterwegs mit dem Mindestziel, das gestrige TH bei 24881 zu erreichen. Treiben die trader allerdings den Index unter diese blaue Linie, dann wird es bearish, mit dem Ziel an der unteren Kanalkante. Wie immer alles kann passieren, müssen muss es nichts.





PS: Aktuell schaue ich mir die zalando wieder an, es bilden sich bullische Tendenzen aus, die aber noch sehr klein sind. Gehen die Leerverkäufe zurück und decken sich wieder ein, könnte es wieder weiter nach Norden drehen mit dem Ziel die 23€ zu erreichen.