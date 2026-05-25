BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Die Marken des Luxusgüterkonzerns seien weiterhin enorm gefragt, schrieb Analyst Luca Solca am Freitagnachmittag nach einer Telefonkonferenz zur Geschäftsjahresbilanz. Die Umsatzdynamik dürfte stark bleiben, allerdings verunsichere die Margenentwicklung die Anleger./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 173,7EUR auf Lang & Schwarz (25. Mai 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 CHF , was eine Steigerung von +28,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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