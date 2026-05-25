BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Nach der Halbjahresbilanz des Billigfliegers gebe es für die Anleger einigen Gesprächsstoff, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag. Er verwies dabei auf die Umsatztrends, die Kosteninflation pro angebotenem Sitzplatzkilometer, das Urlaubsgeschäft, die Flotte und die Barmittel./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 4,43EUR auf Tradegate (25. Mai 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,8
Kursziel alt: 4,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,8
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