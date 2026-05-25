Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 25.05.2026

Die Norwegian Cruise Line Aktie notiert aktuell bei 14,954€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,13 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,864 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Norwegian Cruise Line (NCLH) betreibt Kreuzfahrten im Premium- und Contemporary-Segment, Fokus auf Freestyle Cruising ohne feste Essenszeiten. Hauptprodukte: Kreuzfahrten in Karibik, Europa, Alaska u.a., inkl. Bordgastronomie, Entertainment, Landausflüge. Marktstellung: Top-3 weltweit. Wichtige Konkurrenten: Carnival, Royal Caribbean, MSC. USP: kleinere Schiffe, flexible Konzepte, starke Position im Premium-Massenmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Norwegian Cruise Line Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,59 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Norwegian Cruise Line -26,03 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

Norwegian Cruise Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,99 % 1 Monat -10,88 % 3 Monate -30,59 % 1 Jahr -7,62 %

Informationen zur Norwegian Cruise Line Aktie

Stand: 25.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 425 Mio. Norwegian Cruise Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,42 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Norwegian Cruise Line

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %.

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Ob die Norwegian Cruise Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Norwegian Cruise Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.