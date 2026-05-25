Delivery Hero mit elftem Gewinntag - Übernahmekampf möglich

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die nun offiziellen Übernahmeavancen von Uber treiben die Kursrally von Delivery Hero am Pfingstmontag weiter an. Für die Papiere des Essenslieferanten ging es prozentual zweistellig aufwärts bis auf 37,85 Euro. Es war der elfte Gewinntag in Serie. Damit bauten sie ihre gut zweiwöchige Kursrally auf plus 89 Prozent aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Uber sei mit einem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen, teilte Delivery Hero am Samstag mit. Uber hält bereits ein Fünftel der Anteile und hat Zugriff auf weitere Aktien. Die im Raum stehenden 33 Euro stießen am Markt auf wenig Begeisterung angesichts eines bereits höheren Marktniveaus.

Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei allerdings äußerst dynamisch, schrieb Analyst Andrew Ross von der britischen Bank Barclays. Denn laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" sei auch Uber-Rivale Doordash interessiert und Uber demnach offenbar auch bereit, 38 Euro zu zahlen.

Selbst dies könnte einigen Anteilseignern aber noch zu wenig sein. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen. Auch Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies hatte geschrieben, dass einige Akteure mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine wollten. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme".

Aktuell hält die Beteiligungsgesellschaft Prosus noch etwa 16,8 Prozent an Delivery Hero. Die Niederländer hatten ihren Anteil im Zuge des Kaufs des Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) zuletzt reduziert. Aspex Management ist mit 14,4 Prozent bei Delivery im Boot. Die US-Bank Morgan Stanley , die den Kreisen zufolge Uber beim schnellen Ausbau ihres Anteils mittels Derivaten geholfen hat, verfügt einer Pflichtmitteilung vom Freitag zufolge vor allem indirekt durch Finanzinstrumente über 30 Prozent.

Aspex werde einen deutlich über Marktniveau liegenden Preis fordern, vermutet Thorne. "Sie wollen in möglichst kurzer Zeit das Maximum herausholen", so der Experte. Aber auch Prosus werde noch ein gewichtiges Wort mitreden.

Die Kursrally von Delivery Hero wird aber nicht nur getrieben von Übernahmehoffnungen, sondern auch von genereller Bewertungsfantasie im Zuge der strategischen Prüfung des Portfolios. Dabei steht beispielsweise ein Verkauf des Korea-Geschäfts Baemin im Raum./ag/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 174,8 auf Tradegate (25. Mai 2026, 09:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +31,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,49 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,11 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -24,55 %/+13,18 % bedeutet.



