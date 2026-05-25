Börsenstart Europa - 25.05. - MDAX stark +2,07 %

Der MDAX steht bei 32.676,53 PKT und gewinnt bisher +2,07 %. Top-Werte: TUI +3,28 %, AUMOVIO +3,11 %, Delivery Hero +3,03 % Flop-Werte: Evonik Industries -1,76 %, Wacker Chemie -1,27 %, K+S -1,06 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 25.173,99 PKT und steigt um +1,50 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +5,16 %, Heidelberg Materials +2,44 %, Continental +2,07 % Flop-Werte: BASF -1,40 %, Brenntag -1,36 %, Fresenius -1,27 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.060,29 PKT und gewinnt bisher +0,95 %.

Top-Werte: Nagarro +2,24 %, Evotec +1,58 %, Ottobock +1,52 %

Flop-Werte: 1&1 -1,83 %, Sartorius Vz. -1,00 %, IONOS Group -0,92 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.089,61 PKT und steigt um +1,55 %.

Top-Werte: SAFRAN +5,79 %, Compagnie de Saint-Gobain +3,88 %, Prosus Registered (N) +3,71 %

Flop-Werte: ENI -2,03 %, TotalEnergies -1,45 %, BASF -1,40 %

Der ATX bewegt sich bei 6.089,16 PKT und steigt um +1,51 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,53 %, DO & CO +6,04 %, Erste Group Bank +2,88 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,09 %, PORR -0,07 %, OMV -0,04 %

Der SMI steht aktuell (09:31:56) bei 13.628,89 PKT und steigt um +0,94 %.

Top-Werte: Geberit +1,68 %, Alcon +1,50 %, Logitech International +1,45 %

Flop-Werte: Amrize -1,56 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,36 %, Novartis -0,69 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.212,99 PKT und steigt um +1,51 %.

Top-Werte: SAFRAN +5,79 %, Accor +3,90 %, Compagnie de Saint-Gobain +3,88 %

Flop-Werte: Euronext -2,31 %, TotalEnergies -1,45 %, DANONE -0,19 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.780,00 PKT und steigt um +1,94 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +4,01 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,60 %, Viohalco +1,70 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,43 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,35 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,34 %