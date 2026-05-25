Devisen
Eurokurs gestiegen - Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs
- Euro stieg am Montag auf 1,1637 US-Dollar am Vormittag
- Gefallenes Öl stärkte Euro, Kursausschläge gering
- Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs, Trump dämpft
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Der Euro profitierte von den gefallenen Ölpreisen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,1637 US-Dollar. Am Freitagabend hatte sie noch etwas niedriger notiert.
Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro ein wenig gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social.
Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen wird im weiteren Handel mit wenig Impulsen gerechnet. Schließlich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day"./jsl/men
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Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem verhaltenen Wochenverlauf ist der Kurs bis unter das Vorwochentief gefallen und könnte am heutigen Freitag auf einen schwachen Wochenschluss bei 1,1600 zusteuern.
Mögliche Tagesspanne: 1,1600 bis 1,1680
Nächste Widerstände: 1,1676 = Vorwochentief | 1,1742 | 1,1796 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495