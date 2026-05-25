ConocoPhillips Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 25.05.2026

Mit einer Performance von -5,87 % musste die ConocoPhillips Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ConocoPhillips ist ein US-Energieunternehmen mit Fokus auf Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas (Upstream). Produkte: Rohöl, Erdgas, NGLs, LNG-Beteiligungen. Starke Position in den USA (Permian, Eagle Ford, Alaska) und international. Wichtige Konkurrenten: ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies. USP: fokussiertes Upstream-Profil, Kostenführerschaft, kapitaldisziplinierte Dividenden- und Rückkaufpolitik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ConocoPhillips in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,45 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die ConocoPhillips Aktie damit um -8,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,18 %. Im Jahr 2026 gab es für ConocoPhillips bisher ein Plus von +24,53 %.

Während ConocoPhillips deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,83 %.

ConocoPhillips Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,45 % 1 Monat -7,18 % 3 Monate +6,45 % 1 Jahr +33,01 %

Informationen zur ConocoPhillips Aktie

Stand: 25.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ConocoPhillips Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,57 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -2,87 %. ENI notiert im Minus, mit -1,72 %. TotalEnergies verliert -1,19 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -2,76 %.

ConocoPhillips Aktie jetzt kaufen?

Ob die ConocoPhillips Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ConocoPhillips Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.