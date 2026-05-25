MongoDB-Aktie: Nach Crash zurück im Aufwärtstrend – Widerstände voraus

Der jüngste Schlusskurs vom 22. Mai 2026 liegt bei 281,10 US-Dollar. Damit notiert die MongoDB-Aktie rund 111 Prozent über dem Dreijahrestief von 133,20 US-Dollar und hat einen erheblichen Teil der vorangegangenen Verluste wieder aufgeholt. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum Rekordhoch von 464,40 US-Dollar deutlich: Der aktuelle Kurs liegt knapp 40 Prozent unter diesem Spitzenwert. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit in einer mittleren Zone des Dreijahreskorridors – weit entfernt von Panikniveaus, aber auch noch klar unter den früheren Übertreibungsregionen.

Über die vergangenen drei Jahre zeigte die MongoDB-Registered-(A)-Aktie einen ausgeprägten Zyklus aus Hausse, Crash und anschließender Bodenbildung. Nach einem dynamischen Aufwärtstrend, der im Februar 2024 im Bereich von 464,40 US-Dollar seinen Höhepunkt fand, setzte eine deutliche Korrektur ein. Der Abwärtsdruck kulminierte im Frühjahr 2025, als der Kurs am 8. April bei 133,20 US-Dollar ein markantes Dreijahrestief markierte. Von dort aus gelang der Aktie eine schrittweise Stabilisierung und Erholung, die den Charakter einer Bodenbildungsphase mit anschließender Trendwende trägt.

200-Tage-Linie: Solider Puffer nach oben

Die längerfristige Trendindikatorik spiegelt die jüngste Erholung wider. Die 200-Tage-Linie verläuft, aus dem Kursverlauf der vergangenen Monate abgeleitet, deutlich unter dem aktuellen Niveau und dürfte grob im Bereich um 230 bis 240 US-Dollar liegen. Mit einem Kurs von 281,10 US-Dollar handelt die Aktie damit um gut 20 Prozent oberhalb dieser langfristigen Durchschnittslinie. Dieser zweistellige Aufschlag signalisiert einen etablierten Aufwärtstrend nach der Bodenbildung: Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären aus technischer Sicht eher als Korrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten, solange diese Marke nicht nachhaltig unterschritten wird.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich eine breite Unterstützungszone zwischen 200 und 220 US-Dollar herausgebildet, in der die Aktie im März und April 2026 mehrfach nach oben drehte. Darüber liegt im Bereich von etwa 230 bis 240 US-Dollar eine weitere wichtige Zwischenstütze, die eng mit der 200-Tage-Linie korrespondiert und als erste Auffangzone bei Korrekturen fungiert. Langfristig bleibt der Tiefbereich zwischen 130 und 150 US-Dollar die zentrale Basisunterstützung, deren Verteidigung den übergeordneten Boden bestätigt. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band von 300 bis 320 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, der bereits Ende 2025 und Anfang 2026 mehrfach den Anstieg begrenzte. Gelingt hier ein Ausbruch, rückt die Zone um 340 bis 360 US-Dollar als nächster Widerstandsbereich in den Fokus. Erst deutlich darüber würde das frühere Hoch um 460 US-Dollar wieder als fernes, aber charttechnisch relevantes Kursziel ins Blickfeld rücken.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.