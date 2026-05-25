Ölwerte sinken mit Ölpreis wegen Nahost-Hoffnung

In einem Marktumfeld, das sich weiter erholt zeigte, fielen die europäischen Ölwerte als schwächere Ausnahmen negativ auf. Papiere von Totalenergies und Eni verloren jeweils ungefähr zwei Prozent an Wert. Shell wurden in Amsterdam 1,1 Prozent niedriger gehandelt, während die Börse in London feiertagsbedingt geschlossen blieb.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus belastet am Montag die Aktien von Ölkonzernen. Der Preis für ein Barrel der Öl-Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli sackte zu Wochenbeginn unter die 100-Dollar-Marke. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes macht sich damit auch Hoffnung breit, dass die inflationstreibende Wirkung des Ölpreises nachlässt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Oil & Gas knüpfte an seine Verluste der vergangenen Tage an. Er war in der Branchenwertung der einzige Verlierer. Anfang Mai hatte der Subindex des marktbreiten Stoxx Europe 600 wegen der Hängepartie in den Iran-Verhandlungen noch ein Rekordhoch markiert.

Für die Entwicklungen maßgeblich ist, dass die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran stehen. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb der US-Präsident am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Trump sprach von geordneten und konstruktiven Verhandlungen, dämpfte aber zunächst noch die Hoffnung auf einen ganz schnellen Durchbruch./tih/ag/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 6,279 auf Tradegate (25. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -4,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,78 %. Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 96,70 Mrd.. BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3358. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -4,14 %/+10.285,05 % bedeutet.



