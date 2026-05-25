🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    AKTIEN IM FOKUS

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölwerte sinken mit Ölpreis wegen Nahost-Hoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Wiederöffnung Hormus belastet Ölaktien
    • Brentpreis Juli unter 100 Dollar dämpft Inflation
    • Trump meldet Rahmenabkommen mit Iran in Aussicht
    AKTIEN IM FOKUS - Ölwerte sinken mit Ölpreis wegen Nahost-Hoffnung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus belastet am Montag die Aktien von Ölkonzernen. Der Preis für ein Barrel der Öl-Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli sackte zu Wochenbeginn unter die 100-Dollar-Marke. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes macht sich damit auch Hoffnung breit, dass die inflationstreibende Wirkung des Ölpreises nachlässt.

    In einem Marktumfeld, das sich weiter erholt zeigte, fielen die europäischen Ölwerte als schwächere Ausnahmen negativ auf. Papiere von Totalenergies und Eni verloren jeweils ungefähr zwei Prozent an Wert. Shell wurden in Amsterdam 1,1 Prozent niedriger gehandelt, während die Börse in London feiertagsbedingt geschlossen blieb.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    71,37€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 12,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,32€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 11,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Oil & Gas knüpfte an seine Verluste der vergangenen Tage an. Er war in der Branchenwertung der einzige Verlierer. Anfang Mai hatte der Subindex des marktbreiten Stoxx Europe 600 wegen der Hängepartie in den Iran-Verhandlungen noch ein Rekordhoch markiert.

    Für die Entwicklungen maßgeblich ist, dass die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran stehen. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb der US-Präsident am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Trump sprach von geordneten und konstruktiven Verhandlungen, dämpfte aber zunächst noch die Hoffnung auf einen ganz schnellen Durchbruch./tih/ag/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 6,279 auf Tradegate (25. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -4,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 96,70 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3358. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -4,14 %/+10.285,05 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Ölwerte sinken mit Ölpreis wegen Nahost-Hoffnung Die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus belastet am Montag die Aktien von Ölkonzernen. Der Preis für ein Barrel der Öl-Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli sackte zu Wochenbeginn unter die 100-Dollar-Marke. Laut dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     