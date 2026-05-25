Deutliche Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Die stark gefallenen Rohölpreise stützten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,62 Prozent auf 126,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,96 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat die Anleihekurse ein wenig gestützt. Die deutlich gefallenen Ölpreise dämpften die Inflationsgefahren und die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). An den Finanzmärkten wird allerdings weiterhin mit einer Zinserhöhung im Mai gerechnet.