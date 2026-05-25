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    Deutsche Anleihen

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    Deutliche Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen deutlich zugelegt
    • Stark gefallene Rohölpreise stützten die Kurse
    • Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,96
    Deutsche Anleihen - Deutliche Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Die stark gefallenen Rohölpreise stützten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,62 Prozent auf 126,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,96 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

    Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat die Anleihekurse ein wenig gestützt. Die deutlich gefallenen Ölpreise dämpften die Inflationsgefahren und die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). An den Finanzmärkten wird allerdings weiterhin mit einer Zinserhöhung im Mai gerechnet.

    US-Präsident Donald Trump hat Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten dürfte also hoch bleiben.

    Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen wird im weiteren Handel mit wenig Impulsen gerechnet. Schließlich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day"./jsl/men




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