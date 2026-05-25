ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,10 Euro
- Barclays belässt Delivery Hero auf Overweight
- Uber bot zunächst 33 Euro, später 38 Euro in Aussicht
- Ross sieht den fairen Wert deutlich über 40 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei äußerst dynamisch, schrieb Andrew Ross am Montagmorgen. Am Wochenende war zunächst klar geworden, dass Uber eine Übernahme anstrebt, ein Gebot von 33 Euro je Aktie wurde in Aussicht gestellt. Es folgte ein Pressebericht, wonach auch DoorDash interessiert sei, und Uber daher auch 38 Euro zu zahlen bereit sein könnte. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 06:10 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,88 % und einem Kurs von 37,62 auf Tradegate (25. Mai 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +31,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,27 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -25,49 %/+11,76 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 39,10 Euro
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