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    [Im Fokus] Cashflow-Investing simplified: Capital Southwest lässt Anlegerherzen höher schlagen mit einer üppigen Dividendenrendite von 11% und monatliche Ausschüttungen

    Capital Southwest ist eine Business Development Company und weist eine hohe Dividendenrendite auf. Doch im Gegensatz zu vielen anderen hochrentierlichen Unternehmen handelt es sich hierbei nicht um einen Kreditgeber für notleidende Kredite, sondern um eine Qualitäts-BDC mit solider operativer Performance und einer langen Tradition zufriedener Aktionäre.

    Als BDC wird das Unternehmen dem Bereich Private Credit zugeordnet und damit aktuell ziemlich kritisch beäugt. BDCs vergeben Kredite an kleine und mittlere US-Unternehmen; sie sind steuerbegünstigt, müssen im Gegenzug dafür aber rund 90% ihrer ausschüttungsfähigen Gewinne als Dividenden auszahlen.

    Bei Unternehmenskrediten schrillen sofort die Alarmglocken, denn hier hört man überall von steigenden Kreditausfällen, Abschreibungen und Dividendenkürzungen. Doch bei Capital Southwest ist diese Gefahr gering und das eröffnet Chancen...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Im Fokus] Cashflow-Investing simplified: Capital Southwest lässt Anlegerherzen höher schlagen mit einer üppigen Dividendenrendite von 11% und monatliche Ausschüttungen Capital Southwest ist eine Business Development Company und weist eine hohe Dividendenrendite auf. Doch im Gegensatz zu vielen anderen hochrentierlichen Unternehmen handelt es sich hierbei nicht um einen Kreditgeber für notleidende Kredite, sondern …
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