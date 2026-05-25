RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 131 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 91,34 auf Tradegate (25. Mai 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,83 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von -1,38 %/+43,55 % bedeutet.