ANALYSE-FLASH
RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 131 Euro
- RBC belässt VW auf Outperform mit 131 Euro Ziel
- Glaubwürdiger Pfad zu 8 bis 10 Prozent Marge
- Local-for-local stärkt VW in China und Nordamerika
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Investorentreffen mit dem Management in Kanada ein. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Weg zum operativen Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 wirklich glaubwürdig sei. Zudem könnten die Wolfsburger ihre Position in Europa gegenüber Chinas Konkurrenz halten, wenn die Wettbewerbshüter für ein angemessenes Spielfeld sorgten. Mit ihrer "local-for-local"-Stratagie - also Beschaffung, Entwicklung und Produktion im Absatzmarkt vor Ort - sei VW in China und Nordamerika erfolgreicher als die Wettbewerber. Das VW-Management priorisiere zunächst Bilanzstärke gegenüber Aktienrückkäufen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 91,34 auf Tradegate (25. Mai 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,83 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von -1,38 %/+43,55 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 131 Euro
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