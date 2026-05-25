SAFRAN Aktie auf Höhenflug - 25.05.2026

Mit einer Performance von +6,16 % konnte die SAFRAN Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAFRAN Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 299,65€, mit einem Plus von +6,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der SAFRAN Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um +11,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,30 % verloren.

Während SAFRAN heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,82 %.

SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,32 % 1 Monat +7,23 % 3 Monate -15,56 % 1 Jahr +13,74 %

Informationen zur SAFRAN Aktie

Stand: 25.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,13 Mrd.EUR € wert.

Neue Zuversicht für eine baldige Friedensvereinbarung im Iran-Krieg stützt am Pfingstmontag die europäischen Aktienkurse. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 22 2026

So schlagen sich die Wettbewerber von SAFRAN

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. MTU Aero Engines notiert im Plus, mit +6,87 %.

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Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.