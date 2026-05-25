Besonders beachtet!
SAFRAN Aktie auf Höhenflug - 25.05.2026
Am 25.05.2026 ist die SAFRAN Aktie, bisher, um +6,16 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAFRAN Aktie.
Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.
SAFRAN aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 25.05.2026
Mit einer Performance von +6,16 % konnte die SAFRAN Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAFRAN Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 299,65€, mit einem Plus von +6,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der Kurs der SAFRAN Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,56 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um +11,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,30 % verloren.
Während SAFRAN heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,82 %.
SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,32 %
|1 Monat
|+7,23 %
|3 Monate
|-15,56 %
|1 Jahr
|+13,74 %
Informationen zur SAFRAN Aktie
Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,13 Mrd.EUR € wert.
Kursgewinne wegen neuer Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs
Neue Zuversicht für eine baldige Friedensvereinbarung im Iran-Krieg stützt am Pfingstmontag die europäischen Aktienkurse. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit …
Börsenstart Europa - 25.05. - MDAX stark +2,07 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Dividenden Termine (ex-dates) KW 22 / 2026
Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 22 2026
So schlagen sich die Wettbewerber von SAFRAN
Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. MTU Aero Engines notiert im Plus, mit +6,87 %.
SAFRAN Aktie jetzt kaufen?
Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.