Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 25.05.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 25.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+1,67 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+0,76 %), EURO STOXX 50 Price Index (+1,79 %), NASDAQ 100 (+1,34 %), Silber (+1,87 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VD23R7
|Long
|2,32
|504,09 Tsd.
|Silber
|WA10T0
|Long
|9,17
|120,73 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SX8T62
|Long
|6,04
|98,30 Tsd.
|DAX Performance
|DY7E6P
|Long
|7,62
|90,86 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Servicenow
|FD46Q1
|Long
|2,94
|25,35 Tsd.
|Iris Energy Ltd.
|FE5L6B
|Long
|2,43
|13,20 Tsd.
|DAX Performance
|FA5FH2
|Long
|14,76
|10,62 Tsd.
|Apple Inc.
|SY284A
|Long
|10,21
|10,44 Tsd.
|Silber
|VJ0YJ7
|Long
|3,85
|9,48 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|DAX Performance
|
Classic
|CJ8M7K
|3,08 Mio.
|NASDAQ 100
|
Cap
|PL29C1
|164,03 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|VU69DT
|99,35 Tsd.
|Vonovia SE
|
Classic
|PK7VNA
|82,00 Tsd.
|Bayer AG
|
Classic
|DK09NH
|51,97 Tsd.
