AKTIEN IM FOKUS
Hoffnung auf Entspannung in Nahost treibt fast alle Branchen an
- Aussicht auf Friedensschluss stützt Europa-Aktien
- Sinkende Ölpreise stärken Luftfahrt und Tourismus
- KI-Thema beflügelt Technologie- und Börsenchancen
PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran hat am Montag europaweit für Kursgewinne an den Aktienmärkten gesorgt. Ein Rahmenabkommen sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Trump sprach von geordneten und konstruktiven Verhandlungen. Gleichwohl müssten sich beide Seiten Zeit nehmen, um keine Fehler zu machen.
Damit konnten fast alle Brachen zulegen. Lediglich die als recht defensiv geltenden Telekommunikationswerte und Papiere aus der Öl- und Gasbranche verzeichneten leichte Verluste.
Ölwerte litten darunter, dass die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der für die internationale Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus die Ölpreise auf Talfahrt schickte. Dies wiederum gab den Aktien aus der Luftfahrt- und Freizeitbranche Schub, da sich mit den sinkenden Preisen für Rohöl auch die Lage am Kerosin-Markt entspannt. Und Kerosin ist immer noch der dominierende Energieträger in der Luftfahrtbranche. Als Antrieb hinzu kam die Aussicht auf anziehenden Tourismus, falls sich die Lage im Nahen Osten nachhaltig beruhigen sollte.
Insofern zählte der Sektorindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den Favoriten an den europäischen Börsen. Mit seinem Sprung zu Wochenbeginn übersprang der Index erstmals seit Mitte April wieder die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Maßstab für die langfristige Entwicklung.
Unter den Einzelwerten profitierten Fluggesellschaften wie Air France-KLM mit einem Kurssprung um 8,1 Prozent. Auch bei der angeschlossenen Flugzeugindustrie war die Kursentwicklung getrieben von der Entspannung: Neben den 2,6 Prozent höheren Airbus-Aktien waren jene des Zulieferers Safran im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 mit 5,2 Prozent Plus führend. Im Dax lagen die Papiere des Triebwerkbauers MTU mit 6 Prozent Plus an der Spitze.
Insgesamt vollzögen die Märkte derzeit einen raschen Wandel: Sie preisten nicht länger geopolitische Ängste ein, sondern eine potenzielle Friedensdividende, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. Unter den Anlegern mache sich mit dem sinkenden Ölpreis auch Hoffnung breit, dass die inflationstreibende Wirkung des Ölpreises nachlässt. Dies wiederum dämpft die Furcht vor einer wirtschaftlichen Schwächephase in Folge einer überbordenden Teuerung, die in eine straffere Zinspolitik der Notenbanken münden würde.
Somit waren europaweit insbesondere solche Sektoren gefragt, die als besonders konjunktursensibel gelten. Überdurchschnittlich hohe Gewinne zwischen 1,5 und 2,1 Prozent verzeichneten Aktien von Banken , Industriegüter- beziehungsweise Baustoff-Produzenten und Automobilherstellern . Von diesen Branchen wird erwartet, dass sie im Zuge weiterhin relativ niedrigerer Kredit-Zinsen von einer hohen Nachfrage der privaten Haushalte und hohen Investitionen ihrer Kunden profitierten.
Ein niedriges Zinsumfeld kommt auch den Technologieaktien zugute, denn Tech-Unternehmen versprechen oft hohe Gewinne in der Zukunft. Diese aber sind aus heutiger Sicht weniger wert, wenn hohe Zinsen den Anlegern alternative und sicherere Anlagemöglichkeiten bieten. Damit legte der entsprechende Sektorindex mit einem Plus von 1,2 Prozent ebenfalls stärker zu als der sehr breit gefasste Index Stoxx Europe 600 , der zuletzt 0,8 Prozent gewann.
Und nicht zuletzt können sich die Anleger in einem freundlicheren Umfeld auch wieder auf die Chancen konzentrieren, die sich für Technologie-Unternehmen und die Börsen allgemein durch den umfassenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ergeben können. Dana Malas, Strategin bei der Bank SEB, fasste denn auch die Gemütslage der Investoren so zusammen: "Anleger wollen nicht außen vor bleiben, falls der Iran-Konflikt beigelegt wird, während das KI-Thema den Aktienmarkt weiter beflügelt."/la/ag/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 174,4 auf Tradegate (25. Mai 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +8,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +45,48 %/+30,93 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.
moin
¿ wie gross schaetzt du den einfluss der leerverkaeufer auf den kurs der tui aktie ein ?
Gute Frage – TUI ist ja tatsächlich schon länger ein echtes Lieblingsziel der Leerverkäufer.
Kurz und knackig meine Einschätzung: Der Einfluss der Leerverkäufer auf den TUI-Kurs ist spürbar bis mittelstark, aber nicht dominant.
Bei ca. 507 Mio. Aktien und einem Kurs um die 6,50 € (Marktkapitalisierung ~3,3 Mrd. €) sind das rund 44 Mio. geshortete Aktien – Wert ca. 285–290 Mio. €.
Wie groß ist der Einfluss wirklich?
- Tagesumsatz liegt oft bei 4–5 Mio. Aktien → die Shorts entsprechen ca. 9 Tagen Handelsvolumen.
- Das ist nicht extrem (bei >15–20 Tagen wird’s richtig gefährlich für Shortseller), aber spürbar.
- Leerverkäufer erzeugen zusätzlichen Verkaufsdruck, besonders wenn sie ihre Positionen aufstocken oder bei schlechten News
- (Kerosinpreise, geopolitische Risiken, schwache Buchungszahlen) nachlegen.
- Gleichzeitig kappen sie Aufwärtspotenzial: Bei guten Nachrichten (starke Sommerbuchungen 2026, positive Guidance)
- müssen einige Shorts covern → das kann kurze Squeezes auslösen und den Kurs zusätzlich pushen.
- Historisch war TUI schon öfter bei 10–11 % Short-Quote unterwegs – der Kurs hat sich trotzdem eher
- an den Fundamentals orientiert (Reisenachfrage, Bilanz, Schuldenabbau).
Fazit von mir: Die Leerverkäufer sind ein relevanter Mitspieler (ich würde sagen 20–40 % des kurzfristigen Kursdrucks können auf sie zurückgehen), aber der eigentliche Treiber bleibt das Reise-Geschäft. Bei starken Buchungszahlen oder positiven Quartalszahlen beißen sich die Shorts eher die Zähne aus. Gerade jetzt, wo der Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief liegt, ist das Short-Setup interessant – es birgt sowohl Risiko (weiterer Druck) als auch Chance (Squeeze-Potenzial).
@Allingirl, danke für Dein Post, aber die Frage stellt sich für mich nicht mehr. Ich bin jetzt b.a.w. raus aus dem Forum und überlasse das Feld den LV Freaks. Vermissen wird mich niemand :-)
So ein Forum muss doch irgendeine Art Mehrwert bringen – neue Ideen, gute Pro oder Contra Argumente, Einwertung der Zahlen, Timing, Infos die man sonst nicht gefunden hätte, Hinweise auf Peer Ergebnisse, von mir aus auch Charttechnik, etc. Früher gab es hier den Kleinvisionär mit guten Postings, auch ein muhlan hatte gute Ideen (zumindest was die Strategie betrifft), der DrJos hatte ne Menge Unterhaltungswert, die Diskussion über stationäre Reisebüros (Name vergessen) fand ich interessant, etc. Lese gerne die guten Postings vom Experialist, aber dann hört es auch schon auf.
Aber wo ist der Vorteil von vllt 2.000 LV Postings pro Jahr? Wer sich für die LV-Positionen interessiert, der kann sich die Position im Bundesanzeiger anschauen und den Dreisatz mit der Umrechnung in k Stücke bekommt auch jeder hin. Die Ausrufezeichen braucht eh keiner. Niemand käme auf die Idee, hier mehrmals am Tag den aktuellen TUI Xetra-Kurs zu posten, warum also die LV-Positionen? Deswegen schrieb ich ja von einer „feindlichen Übernahme“, die eine vernünftige Diskussion mittlerweile unmöglich gemacht hat.
Und für letzteres gäbe es wirklich genügend Anknüpfungspunkte, siehe meine gestrigen Fragen oder meine Kommentare/Fragen nach den Q-Zahlen, zB zum fehlenden Fortschritt bei der net debt Entwicklung trotz >2 Mrd EBITDA und/oder der Gedanken zur Dividende.
Als weiteres Beispiel: Ich habe eine kleine Position in Gerresheimer. Die sind noch mehr von LVs belagert, hatten eine deutlich höhere Short-Quote (und haben sie immer noch) als TUI. Stört mich das? Nein. Muss ich täglich dazu posten? Nein. Liegt die fürchterliche Kursentwicklungen an denen? Nein, das hat Gerresheimer schon selbst verursacht, den Trend dürften die LV aber verschärft haben. Glaube ich an die ganzen LV Mythen inkl. dem „Mother of all Short Squeezes“? Nein. Vor allem: es gibt dort zumindest noch Diskussionen in den Foren außerhalb der LV Thematik. In anderen Worten: man kann auch bei einem deutlich geshorteten Wert investiert sein ohne LV-Phobie und ohne wirklich unzählige Postings dazu. Und wer nicht versteht, dass LV zum Börsengeschehen dazu gehören, der sollte sich andere Werte oder andere Investments überlegen.
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@Ken_Ken, auch hier gilt: wir können das nicht bewerten, weil wir nicht deren Positionen kennen und vor allem ist Deine Aussage doch auch nur eine Bestandsaufnahme per heute. Nochmal: Marshall ist seit 2023 dauer-short in TUI und liegt damit sehr gut. Die haben auch im Januar bereits ihre Short-Position wieder hochgefahren.
Die LVs sind in der TUI Aktie seit Jahren aktiv und die TUI Aktie ist kurz-, mittel- und langfristig ein enormer Underperformer an der Börse. Wie kann man sich dann hier hinstellen und behaupten, dass diese nicht smart sind? Und diese Kritik kommt gerade von demjenigen, der mittlerweile 350k Euro in dieser Aktie geparkt hat und seit seinem Erst-Investment vor über drei Jahren nicht einen einzigen Euro Rendite erzielt hat, während ein simpler Dax ETF seit dem Erst-Investment über 50% erzielt hätte.
Man muss doch auch mal in der Lage sein, das ganze mit nem Heli View bzw. langfristig zu sehen. Zudem: eine Jet2 Aktie ist mittlerweile mit einem 5er KGV bewertet (TUI mit 6er), hat ein ARP und zahlt mehr Dividende – und deren Short-Quote liegt bei 1,x% laut KI. Dass diese Transferleistung – dass solche Geschäftsmodelle momentan an der Börse nicht gut ankommen – nicht gelingt und stattdessen immer noch dieses „ohne-LV-stünden-wir-zweistellig“-Gefühl vorherrscht, ist faszinierend.
Das lustige wird sein, dass irgendwann ein Deal mit dem Iran wohl kommen wird, dann gibt’s nen Kurssprung nach oben, die Trendfolge-Modelle werden einiges covern – und dann wird das hier wieder als Beleg gesehen, dass die LV Theorien ihre Berechtigung hatten. Aber das muss/werde ich dann nicht mehr mitlesen.
P.S. Diesen AfD Murks mit „Ökofaschisten“ sollte man eigentlich gar nicht kommentieren, aber aus Deinem eigenen Link, mbpoll:
„Leider bedeutet die Streichung des Katastrophenszenarios mitnichten, dass die Klimaerwärmung kein Problem darstellt. Der Klimaforscher Detlef van Vuuren von der Universität Utrecht, der an der Ausarbeitung der neuen Szenarien beteiligt war, sagte gegenüber der niederländischen Zeitung De Volkskrant, die Folgen einer Erwärmung um 3,5 Grad seien «schon schlimm genug»“