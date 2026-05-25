Hoffnung auf Entspannung in Nahost treibt fast alle Branchen an

@ , danke für Dein Post, aber die Frage stellt sich für mich nicht mehr. Ich bin jetzt b.a.w. raus aus dem Forum und überlasse das Feld den LV Freaks. Vermissen wird mich niemand :-)





So ein Forum muss doch irgendeine Art Mehrwert bringen – neue Ideen, gute Pro oder Contra Argumente, Einwertung der Zahlen, Timing, Infos die man sonst nicht gefunden hätte, Hinweise auf Peer Ergebnisse, von mir aus auch Charttechnik, etc. Früher gab es hier den Kleinvisionär mit guten Postings, auch ein muhlan hatte gute Ideen (zumindest was die Strategie betrifft), der DrJos hatte ne Menge Unterhaltungswert, die Diskussion über stationäre Reisebüros (Name vergessen) fand ich interessant, etc. Lese gerne die guten Postings vom Experialist, aber dann hört es auch schon auf.





Aber wo ist der Vorteil von vllt 2.000 LV Postings pro Jahr? Wer sich für die LV-Positionen interessiert, der kann sich die Position im Bundesanzeiger anschauen und den Dreisatz mit der Umrechnung in k Stücke bekommt auch jeder hin. Die Ausrufezeichen braucht eh keiner. Niemand käme auf die Idee, hier mehrmals am Tag den aktuellen TUI Xetra-Kurs zu posten, warum also die LV-Positionen? Deswegen schrieb ich ja von einer „feindlichen Übernahme“, die eine vernünftige Diskussion mittlerweile unmöglich gemacht hat.





Und für letzteres gäbe es wirklich genügend Anknüpfungspunkte, siehe meine gestrigen Fragen oder meine Kommentare/Fragen nach den Q-Zahlen, zB zum fehlenden Fortschritt bei der net debt Entwicklung trotz >2 Mrd EBITDA und/oder der Gedanken zur Dividende.





Als weiteres Beispiel: Ich habe eine kleine Position in Gerresheimer. Die sind noch mehr von LVs belagert, hatten eine deutlich höhere Short-Quote (und haben sie immer noch) als TUI. Stört mich das? Nein. Muss ich täglich dazu posten? Nein. Liegt die fürchterliche Kursentwicklungen an denen? Nein, das hat Gerresheimer schon selbst verursacht, den Trend dürften die LV aber verschärft haben. Glaube ich an die ganzen LV Mythen inkl. dem „Mother of all Short Squeezes“? Nein. Vor allem: es gibt dort zumindest noch Diskussionen in den Foren außerhalb der LV Thematik. In anderen Worten: man kann auch bei einem deutlich geshorteten Wert investiert sein ohne LV-Phobie und ohne wirklich unzählige Postings dazu. Und wer nicht versteht, dass LV zum Börsengeschehen dazu gehören, der sollte sich andere Werte oder andere Investments überlegen.





****************





@ , auch hier gilt: wir können das nicht bewerten, weil wir nicht deren Positionen kennen und vor allem ist Deine Aussage doch auch nur eine Bestandsaufnahme per heute. Nochmal: Marshall ist seit 2023 dauer-short in TUI und liegt damit sehr gut. Die haben auch im Januar bereits ihre Short-Position wieder hochgefahren.





Die LVs sind in der TUI Aktie seit Jahren aktiv und die TUI Aktie ist kurz-, mittel- und langfristig ein enormer Underperformer an der Börse. Wie kann man sich dann hier hinstellen und behaupten, dass diese nicht smart sind? Und diese Kritik kommt gerade von demjenigen, der mittlerweile 350k Euro in dieser Aktie geparkt hat und seit seinem Erst-Investment vor über drei Jahren nicht einen einzigen Euro Rendite erzielt hat, während ein simpler Dax ETF seit dem Erst-Investment über 50% erzielt hätte.





Man muss doch auch mal in der Lage sein, das ganze mit nem Heli View bzw. langfristig zu sehen. Zudem: eine Jet2 Aktie ist mittlerweile mit einem 5er KGV bewertet (TUI mit 6er), hat ein ARP und zahlt mehr Dividende – und deren Short-Quote liegt bei 1,x% laut KI. Dass diese Transferleistung – dass solche Geschäftsmodelle momentan an der Börse nicht gut ankommen – nicht gelingt und stattdessen immer noch dieses „ohne-LV-stünden-wir-zweistellig“-Gefühl vorherrscht, ist faszinierend.





Das lustige wird sein, dass irgendwann ein Deal mit dem Iran wohl kommen wird, dann gibt’s nen Kurssprung nach oben, die Trendfolge-Modelle werden einiges covern – und dann wird das hier wieder als Beleg gesehen, dass die LV Theorien ihre Berechtigung hatten. Aber das muss/werde ich dann nicht mehr mitlesen.

****************





P.S. Diesen AfD Murks mit „Ökofaschisten“ sollte man eigentlich gar nicht kommentieren, aber aus Deinem eigenen Link, mbpoll:





„Leider bedeutet die Streichung des Katastrophenszenarios mitnichten, dass die Klimaerwärmung kein Problem darstellt. Der Klimaforscher Detlef van Vuuren von der Universität Utrecht, der an der Ausarbeitung der neuen Szenarien beteiligt war, sagte gegenüber der niederländischen Zeitung De Volkskrant, die Folgen einer Erwärmung um 3,5 Grad seien «schon schlimm genug»“