ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
- JPMorgan belässt Delivery Hero auf Overweight mit 28€
- Uber erwägt Komplettübernahme von Delivery Hero
- Deal strategisch sinnvoll trotz regulatorischer Hürden
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging am Freitagabend auf Berichte ein, wonach Uber eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten erwägt. Dies wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Neubewertungsrally in der Hoffnung auf einen Portfolioumbau. Für Uber wurde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Diebel sieht jedoch auch regulatorische Hürden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,02 % und einem Kurs von 37,67 auf Tradegate (25. Mai 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +31,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,12 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -24,37 %/+13,45 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 28 Euro
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