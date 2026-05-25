JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,02 % und einem Kurs von 37,67 auf Tradegate (25. Mai 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +31,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,12 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -24,37 %/+13,45 % bedeutet.