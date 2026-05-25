🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines

    Besonders beachtet!

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    MTU Aero Engines - Aktie schießt in die Höhe +6,00 % - 25.05.2026

    Am 25.05.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um +6,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Besonders beachtet! - MTU Aero Engines - Aktie schießt in die Höhe +6,00 % - 25.05.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

    MTU Aero Engines Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.05.2026

    Die MTU Aero Engines Aktie konnte bisher um +6,00 % auf 315,20 zulegen. Das sind +17,85  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MTU Aero Engines Aktie. Nach einem Plus von +1,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 315,20, mit einem Plus von +6,00 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.910,51€
    Basispreis
    26,61
    Ask
    × 9,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.214,83€
    Basispreis
    3,06
    Ask
    × 9,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MTU Aero Engines Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,16 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von MTU Aero Engines -15,35 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,84 % geändert.

    MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,97 %
    1 Monat +2,45 %
    3 Monate -19,16 %
    1 Jahr -11,22 %
    Stand: 25.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,85 Mrd.EUR € wert.

    Hoffnung auf Entspannung in Nahost treibt fast alle Branchen an


    Die Aussicht auf einen Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran hat am Montag europaweit für Kursgewinne an den Aktienmärkten gesorgt. Ein Rahmenabkommen sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth …

    Deutliche Gewinne - Dax auf Hoch seit Iran-Kriegsbeginn


    Beflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt seine jüngste Gewinnsträhne am Pfingstmontag fortgesetzt. Der Dax stieg am Vormittag um 1,2 Prozent auf 25.197 Punkte …

    Dax auf Hoch seit Iran-Kriegsbeginn


    Beflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt seinen jüngsten Erfolgskurs am Pfingstmontag fortgesetzt. Der Dax stieg um 1,1 Prozent auf 25.164 Punkte und erklomm …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,13 %.

    MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    +7,51 %
    +16,76 %
    +3,07 %
    -18,77 %
    -12,26 %
    +37,27 %
    +45,40 %
    +249,40 %
    +1.365,71 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT
    MTU Aero Engines direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MTU Aero Engines - Aktie schießt in die Höhe +6,00 % - 25.05.2026 Am 25.05.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um +6,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     