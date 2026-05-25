MTU Aero Engines - Aktie schießt in die Höhe +6,00 % - 25.05.2026

Die MTU Aero Engines Aktie konnte bisher um +6,00 % auf 315,20€ zulegen. Das sind +17,85 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MTU Aero Engines Aktie. Nach einem Plus von +1,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 315,20€, mit einem Plus von +6,00 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MTU Aero Engines Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,16 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von MTU Aero Engines -15,35 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,84 % geändert.

MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,97 % 1 Monat +2,45 % 3 Monate -19,16 % 1 Jahr -11,22 %

Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

Stand: 25.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,85 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,13 %.

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Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.