🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/TRY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/TRY

    USD/TRY

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum Bewegung USD/TRY - Veränderung +0,03 %

    Kaum Bewegung: USD/TRY pendelt um 45,72110 TRY.

    USD/TRY - Kaum Bewegung USD/TRY - Veränderung +0,03 %
    Foto:
    Ohne größere Ausschläge pendelt USD/TRY um 45,72110TRY. Die Veränderung von +0,03 % bleibt vernachlässigbar.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,31 %
    1 Monat +1,58 %
    3 Monate +4,19 %
    1 Jahr +17,25 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000TRY in USD/TRY angelegt hat, zahlte damals 38,99526TRY. Heute, bei 45,72110TRY, wäre daraus ein Vermögen von 1.172,48TRY geworden – ein Plus von +17,25 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira (TRY) hat in den letzten Jahren extreme Schwankungen erlebt. Politische Unsicherheit, hohe Inflation und Eingriffe in die Geldpolitik prägen den Kurs. Das Währungspaar EUR-TRY gilt daher als Gradmesser für Stabilität und Vertrauen in die türkische Wirtschaft. Für Anleger und Unternehmen bleibt der Lirakurs ein zentraler Risikofaktor.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/TRY

    +0,03 %
    +0,31 %
    +1,58 %
    +4,19 %
    +17,25 %
    +129,26 %
    +440,92 %
    +1.457,36 %
    +3.286,66 %





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    USD/TRY Kaum Bewegung USD/TRY - Veränderung +0,03 % Kaum Bewegung: USD/TRY pendelt um 45,72110 TRY.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     