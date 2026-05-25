Silber explodiert plus +2,03 % auf 78,15 USD

+2,03 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,91 % 1 Monat +2,42 % 3 Monate -10,87 % 1 Jahr +131,79 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 78,15. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,22137USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,15USD ein Wert von 3.365,61USD geworden – ein Gewinn von +236,56 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert eine bullische Grundstimmung zu Silber: Fundamentaldaten (M2, Inflation, Defizite) und geopolitische Treiber (Iran-Abkommen, Delivery-/Rollphase, potenzielle Krisen) werden als Auslöser für Aufwärtsbewegungen gesehen. Kursziele: 100+ USD, vereinzelt 150 USD/Jahresziel. Kurzfristig könnten Rücksetzer um 50 USD als Einstieg dienen. 14-Tage-Verlauf wird in der Analyse nicht angegeben.