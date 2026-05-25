Silberpreis
Silber explodiert plus +2,03 % auf 78,15 USD
Silber im Höhenflug: +2,03 % plus, aktuell 78,15 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,91 %
|1 Monat
|+2,42 %
|3 Monate
|-10,87 %
|1 Jahr
|+131,79 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,22137USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,15USD ein Wert von 3.365,61USD geworden – ein Gewinn von +236,56 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert eine bullische Grundstimmung zu Silber: Fundamentaldaten (M2, Inflation, Defizite) und geopolitische Treiber (Iran-Abkommen, Delivery-/Rollphase, potenzielle Krisen) werden als Auslöser für Aufwärtsbewegungen gesehen. Kursziele: 100+ USD, vereinzelt 150 USD/Jahresziel. Kurzfristig könnten Rücksetzer um 50 USD als Einstieg dienen. 14-Tage-Verlauf wird in der Analyse nicht angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|358,75EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,26EUR
|+1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|258,48EUR
|+1,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|402,80EUR
|+3,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,27EUR
|+2,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|627,95EUR
|+3,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|376,14EUR
|+1,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,17EUR
|+1,14 %
|Long
|1
|0,00
|126,12EUR
|+0,73 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,582EUR
|-1,42 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.