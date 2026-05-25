Milliarden-Investitionen in Schleswig-Holsteins Stromnetze

QUICKBORN (dpa-AFX) - Die Muttergesellschaft des Netzbetreibers SH Netz, Hansewerk, will bis 2030 in Schleswig-Holstein mehr als 2,63 Milliarden Euro in Ausbau und Instandhaltung der Energienetze investieren. Davon entfielen rund 2,5 Milliarden Euro auf die Stromnetze, wie das Unternehmen berichtete. Allein bis Jahresende sollen rund 450 Millionen Euro in die Energienetze fließen, für 2027 sind mehr als 530 Millionen Euro geplant.

"So wollen wir die Stromnetze fit machen, um Windkraft- und Photovoltaikanlagen anzuschließen und gleichzeitig auf den steigenden Bedarf durch Wärmepumpen, E-Mobilität oder Batteriespeicher zu reagieren", erklärte der Vorstandsvorsitzende Christian Fenger. Beispielsweise plant SH Netz Investitionen in Höhe von 98 Millionen Euro in eine 110.000-Volt-Leitung im Kreis Dithmarschen.